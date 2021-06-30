全球最大交易商ICAP與渣打和富達合作　推加密貨幣交易平台

撰文： 童木 最後更新日期： 2021-06-30 08:41

綜合媒體報道，全球最大的交易商間經紀商TP ICAP在週二（6月29日）表示，將與富達投資和渣打銀行的數字資產託管部門合作推出一個加密貨幣交易平台中。

今年機構投資者紛紛對加密貨幣行業產生了熱情，多家投行已經對加密貨幣交易伸出橄欖枝，這次渣打也入列了。

外媒報道，TP ICAP將與富達數字資產（Fidelity Digital Assets）、還有渣打和Northern Trust於12月推出的風險資本事業Zodia Custody平台將由渣打銀行和北方信託的風險投資部門於12月推出，最初將允許交易比特幣，稍後將添加第二大加密貨幣乙太幣，希望未來能使得加密交易類似於股票、債券和外匯等傳統資產的交易。

該機構在一份聲明中表示，該平臺將提供帶有數字資產託管人網絡的交易基礎設施，以及單獨的執行和結算，這通常被認為是吸引更多且更大體量的風險規避投資者參與新興加密市場的關鍵。

目前，加密執行和託管服務通常是集中在一個場所，這增加了信用風險。位於阿姆斯特丹的FlowTraders將為該平臺提供流動性。

此次TP ICAP通過提供新的數據和分析服務以及推出新產品，擴大了其在全球資本市場的足跡。

今年以來，流入專用加密基金的資金規模不斷創下歷史新高，但提供訪問權限的主要銀行必須在投資者日益增長的需求與加密貨幣行業長期以來的合規難題之間取得平衡，同時還要考慮監管機構日益嚴格的審查。