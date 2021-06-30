季結日港股料續整固　友邦逼近百元大關　二線科技股突出

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-06-30 09:39

今日是季結日，隔晚美股表現一般，料對港股難有支持。美股納指及標指隔晚雖然再度創新高，不過道指尾市升幅明顯收窄，市場關注樓價升溫對通脹影響，估計港股在上日期指結算日回吐後，今日料會現水平整固，股份方面，值得留意友邦在內地的業務新進展，以及二線科技股的表現。

二綫科技股表現較佳，網易、京東及百度的美股收市價均較港股高出逾2%，(資料圖片)

美股隔晚三大指數微升，不過，道指尾市升幅收窄，早段一度升接近200點，惟尾市升幅顯著收窄至9點，原因之一是市場關注樓價急升，將推升通脹。最新標普Case-Shiller樓價指數顯示，4月份全國樓價按年勁升14.59%，是1988年有統計以來最大升幅，並連漲11個月。債市對通脹反應較快，十年期債息一度抽升至1.5厘以上。

商品市場上，近期值得留意的是，黃金及石油的價格不同步情況愈來愈明顯。隔晚紐約期油收漲0.07美元報72.98美元，徘徊近期高位，是反映了市場認為油市供不應求的局面將持續。不過，黃金價格則每下愈況，現貨金價尾段跌近1%，報每盎斯1761.6美元；日內低見1750.3美元，創兩個月低位。金價本月以來累計暫挫約8%，將是2016年11月以來最弱。反映在近期美股屢見新高下，投資者追求風險資產，更趨「Risk On」投資作風，令到波動性較高的科技股表現明顯跑贏。隔晚美股三大指數當中，升幅最大的亦是科技股主導的納指，指數已經連續兩日見收市新高。

投資者「Risk On」，金價本月以來累計暫挫約8%，將是2016年11月以來最弱。（路透社）

美股科技股火熱，本港上市的科技股本應受惠，不過，內地的行業反壟斷政策仍然是中資科技股的最大風險，因此選股上，宜選細不選大。留意到近期二線科技股表現較強勢，例如網易、京東及百度等，甚至比一線的股王騰訊更好。參考北水的買貨策略可見一班，騰訊仍然受到北水連日沽貨，上日再錄北水淨賣出15億元。

藍籌股份方面，今日亦可留意友邦，今日有機會上試100元大關，晉身紅底股。友邦宣布120億人幣入股中郵保險近25%，是繼上周獲批於湖北省籌建分公司後，部署拓展中國市場的策略新一步。在此次交易後，友邦將成為中郵保險單一第二大股東，僅次於中國郵政集團有限公司（持股38.2%）。中郵人壽是中國郵政旗下國有全資壽險公司，公司總部位於北京，今次獲友邦入股後，中郵人壽將成新一間中外合資壽險公司。