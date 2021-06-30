平均75日開1間新店 醫思健康︰冀2025年新增最多50間服務中心

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-06-30 15:02

醫思健康（2138）發佈公告，截至2021年3月底止年度，公司收入20.8億，按年增長6.8%；股東應佔利潤1.93億元，按年下降32.7%；售額為22.2億元，按年增長12.2%；基本每股收益18.8港仙；擬每股派12.9港仙。

期內，醫療服務收入為9.6億元，按年增長54.0%，佔集團收入46.1%。醫美服務收入為642.1萬元，按年下降17.8%，佔集團收入30.9%。另外，中國內地收入按年升52.5%至1.35億元。

集團表示，淨利減少是由於公司開發的新業務及多元化服務整合策略。此外，由於新冠疫情，應本地政府要求，旗下診所及服務中心關閉142 個工作天，到診人數減少，醫美服務收入都有所減少。

集團執行董事兼首席財務官李向榮指出，正物色潛在的收購目標或透過在大灣區開店來擴大市場份額，力爭2025年新增30至50家新服務中心，完成市場規模達60億元，目標集團於內地收入達10億元。（資料圖片）

拓大灣區市場 冀早日通關

集團執行董事兼首席財務官李向榮指出，正物色潛在的收購目標或透過在大灣區開店來擴大市場份額，力爭2025年新增30至50家新服務中心，完成市場規模達60億元，目標集團於內地收入達10億元。

他又指，集團在封關前，服務內地客戶的收入佔本港收入三成，雖然內地市場發展不俗，但畢竟兩地法規不同，某些醫療器材或藥品香港才有，一旦通關，內地客戶仍會選擇本港醫療服務，預料中港兩地將會有限度通關，內地中高端客戶將帶動集團收入進一步增長。未來亦會考慮開拓其他市場，例如新加坡、東南亞。

被問及海外醫生牌照問題，集團商務總裁朱君璞表示，此舉能令本港公營醫療機構更多人手，從而能令更多醫療人員轉職私人市場，集團亦與海外及內地大學合作，提供獎學金，歡迎更多海外醫生來港執業。（資料圖片）

平均75日可開1間新店 與地產商相輔相成

李向榮表示，平均75日就可開設一間新服務中心，新店平均6個月就能實現收支平衡。又指與地產商合作，能進一步掌握消費者數據，同時提升地產物業的價值，例如醫美中心進駐朗豪坊商場，能吸引其他同行進駐，從而提升商場客戶質素。

被問及海外醫生牌照問題，集團商務總裁朱君璞表示，此舉能令本港公營醫療機構更多人手，從而能令更多醫療人員轉職私人市場，集團亦與海外及內地大學合作，提供獎學金，歡迎更多海外醫生來港執業。