新加坡金管局︰今年經濟增長可能超過預期

撰文： 朱冠美 最後更新日期： 2021-06-30 18:15

新加坡金管局局長孟文能表示，新加坡今年的經濟增長可能會超過官方4-6%的預測區間上限，理由是全球需求增強且該國的新冠疫苗接種計劃取得進展。

據路透中文網6月30日報道，「今年是病毒和疫苗進行較量的一年，」孟文能在金管局年度報告發布記者會上説。

孟文能表示，新加坡經濟在2021年第一季收復了疫情期間的產出損失。他補充説，更廣泛的經濟復甦應該在下半年出現。

新加坡政府5月對2021年經濟增長的官方預測維持在4%-6%，此前由於新冠病例增加，當地收緊了限制。該預測將在8月重新評估。

受新冠疫情影響，2020年新加坡經濟出現紀錄最嚴重的衰退。

由於國際貿易的影響超過國內經濟，新加坡經常被視為全球經濟成長情況的晴雨錶。

孟文能説，下行風險包括出現更具傳染性或致命性的病毒變種，以及美國的通脹率急劇上升。

金管局4月召開的上次會議決定維持寬鬆貨幣政策。下一次政策審議將在10月中旬進行。

孟文能説，目前的政策立場仍然適當。

新加坡私人住宅價格已連續四個季度上漲

新加坡私人住宅價格已經連續四個季度上漲，第一季上漲了3.3%，創近三年來最大漲幅，這加劇了市場對政府可能很快進行幹預的預期。

孟文能説，面對去年的經濟衰退和持續的不確定性，房地產市場一直展現出「明顯的韌性」。

孟文能説，當局對房價相對於收入趨勢的持續上漲保持高度警惕，目標是確保市場不會超越經濟基本面。不過，他表示目前樓市並沒有過熱。

金管局還將2021年的整體通脹率預測從之前的0.5-1.5%調整為1.0-2.0%。同時維持核心通脹率預估在0-1%不變。