5月零售銷售按年續升10.5%　惟仍遠低於疫情前水平

撰文： 梁翠麗 最後更新日期： 2021-06-30 17:08

政府今日﹙30日﹚公布5月零售業銷貨額數字為296億元，按年上升10.5%，連升4個月；四月數據經修訂後，按年上升12.1%。

與去年同期相比，本年首5個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計上升8.9%。

5月零售業總銷貨價值中，網上銷售佔7.4%，銷售價值為為22億元，按年上升53.1%。4月份零售業網上銷售價值的修訂估計為按年上升26.9%。與去年同期相比，本年首五個月合計的零售業網上銷售價值的臨時估計上升53.1%。

珠寶首飾等大升54.8%

政府發言人表示，其他未分類消費品的銷貨價值上升27.4%，其次為珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物（+54.8%）；服裝（+12.6%），食品、酒類飲品及煙草（+0.5%）；藥物及化妝品（+19.3%）；汽車及汽車零件（+28.3%）；燃料（+22.4%）；傢具及固定裝置（+2.4%）；鞋類、有關製品及其他衣物配件（+9.4%）；書報、文具及禮品（+11.2%）；中藥（+18.8%）；以及眼鏡店（+13.4%）。

另一方面，與去年同月比較，超級市場貨品的銷貨價值下跌3.5%。其次為百貨公司貨品（-6.2%）；以及電器及其他未分類耐用消費品（-0.5%）。

政府：零售銷貨量仍遠低於疫情前的水平

政府發言人指，零售業總銷貨量在五月繼續按年上升，惟各國的旅遊限制，零售銷貨量仍遠低於疫情前的水平。而即將推出的消費券計劃雖有助刺激市民消費意欲，但零售業在短期内仍然因為缺乏旅客消費而面臨挑戰。