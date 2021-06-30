國策解讀│拆解中國PMI數據　兩行業突圍而出　全因訂單超強

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-06-30 18:46

獲分析師視為經濟探熱針的內地製造業採購經理人指數(PMI)今日出爐，數據反映製造業仍處於擴張區間，不過指數微跌至50.9，符合分析師預期的50.8。同時亦是連續三個月回落，創今年內第二低，和市場一直估計面對去年下半年基數較高，內地經濟增長將出現「先高後低」逐步放慢的預期相符。

現在不少民眾同明星都選擇穿李寧牌。（視覺中國）

內地工信部數據指，內地製造業佔全球的比重，已經升至接近三成。因此製造業PMI是否處於擴張階段(即PMI是否高於50的分界線)，一向是經濟分析師關心的指標，並視為經濟探熱針。

最新數據顯示，內地製造業PMI 已經是連續十五個月(自去年3月份以來)處於擴張區間。在超過一年的擴張之中，不難發現各大製造業開始出現走勢分化，即是部分行業增長放慢，而有某些行業仍然動力十足。

安踏持有FILA、DESCENTE 等多個品牌（FILA）

醫藥及紡織兩大產業 新訂單增長強

從分項指數去看，有兩大產業增長動力較高，就是紡織服裝服飾業及醫藥業。數據顯示，兩大行業的生產指數和新訂單指數，均位於56.0%及以上較高景氣區間，且高於上月2.0個百分點以上，反映生產及需求增長較快。

紡織服飾業一向都是內地民營企業中有領先優勢的產業，特別是今年來內地國產品牌受追捧，本港上市企業中，運動服飾股的表現跑贏大市。

例如兩大龍頭股李寧及安踏，前者股價在今年上半年急升逾77%；後者亦累升49%。股價急升背後亦有實際業績支持，李寧本周剛發盈喜，預期上半年銷售增長超過60%至98.9億元人民幣，盈利不少於18億元人民幣，按年增1.6倍。安踏早前也公布喜訊，按綜合基準，預期上半年經營溢利將按年增長不少於55%。

數據顯示，紡織服裝服飾業及醫藥業的生產指數和新訂單指數處高位（視覺中國）

至於醫療行業，亦是內地重點發展行業。根據惠理基金的內地醫療行業報告，內地研發成本較低，僅為美國頭十大藥企十分一，支持中資藥企創新，在環球市場競爭中有優勢。

股份方面，市值超越1000億元的醫藥股份中，藍籌股石藥集團(1093)股價今年至今累升逾40%。至於市值較細(現時市值約340億元)的復星醫藥(2196)，今年以來股價更累積升近70%，跑贏大市。