橋水創始人達利奧：樓市流動性太多　泡沫狀況令人擔憂

撰文： 伍玥 最後更新日期： 2021-07-01 12:05

全球最大對沖基金橋水基金創始人達利奧（Ray Dalio）當地時間周二（6月29日）表示，應警惕在高流動性和低利率環境中可能出現的房地產泡沫。

《華爾街見聞》7月1日報道，2021年以來，美國樓市上漲速度之快令人咋舌，這是否是2008年後的又一場泡沫狂歡？

達利奧在卡塔爾經濟論壇上稱，一旦美聯儲（FED）開始加息，就很可能引發美國經濟的負反饋。

在房地產市場，有很多隻需償還利息的貸款，不僅利率非常低，也不需要短時間內償還本金。這是人為製造的泡沫，市場的流動性太多了。

此外，達利奧認為美聯儲應繼續維持美債的購買規模，因為聯邦政府很再難以低利率的水平，向已持有大量此類資產的投資者出售美債。

上月早些時候，美聯儲FOMC會議決定保持近零的政策利率和QE購債規模不變，明顯上調了2021年的通脹預期，釋放了兩年後、即2023年較有可能加息不止一次的信號。

加息信號給市場帶來了強烈衝擊，FOMC會後當周美股就創下4個月來最大單周跌幅。

作為資產購買計劃的一部分，美聯儲目前每月購買400億美元的機構抵押貸款支持證券（MBS）以及800億美元的國債。與此同時，美聯儲官員開始討論削減債券購買規模。

但達利奧稱在目前這種情況下，美聯儲的政策制定十分受限制，「我認為他們不會收緊很多，因為這將帶來很大的負面影響。」

據Case-Shiller房價指數，美國20個最大城市4月份的房價按年增長了14.88%，這是自2005年11月以來的最高水平。

從全美國範圍來看，情況更糟。Case·Shiller全國房價指數4月份按年上漲14.59%，這是自1988年記錄以來房價漲幅最快的一次，超過了2005年9月的峯值加速度。

波士頓聯儲主席Eric Rosengren此前警告，房地產市場的大幅波動可能影響2%通脹目標的「可持續性」，威脅到金融市場的穩定。