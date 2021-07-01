美匯轉強全月升3%　為2016年11月以來最佳　呢兩個因素成助力

撰文： 張小意 最後更新日期： 2021-07-01 10:52

美元升至兩個半月高點，創下2016年11月以來最大月度漲幅。據《路透》報道，與美聯儲（FED）的利率前景意外轉趨鷹派，以及擔心Delta冠狀病毒變種擴散有關。

6月美元兑一籃子貨幣上漲約3%，部分因為美聯儲在本月初的會議後立場轉鷹。交易商正關注7月2日將出爐的美國非農就業報告，以確認貨幣政策立場的轉變。

美元擴大漲幅，此前發佈的數據顯示美國6月民間就業崗位增加69.2萬個，高於預期，5月數據被下修至增加88.6萬，初值為97.8萬。接受路透調查的分析師此前預計，6月民間就業崗位增加60萬。

Action Economics稱，「美元主要受到好於預期的美國民間就業數據支撐，這推動投資者在非農就業報告發布前回補美元淡倉」。

該研究公司還指出，美國兩年期短期公債孳息率走強，6月上升近11個基點，為2019年9月以來最大升幅，因投資者消化了2023年部分收緊政策的預期。

Action Economics在其博客中稱，「這應會繼續幫助美元走強，因市場預期美聯儲會率先開始收緊貨幣政策。此外，美國的經濟增長速度可能遠超歐洲。」

路透對經濟學家進行的調查顯示，預計美國勞工部將公佈，6月新增70萬個就業崗位，5月為增加55.9萬個，失業率降至5.7%，5月份為5.8%。

富國證券宏觀策略師Erik Nelson表示，「如果美國就業數據強於預期，則會強化美聯儲可能以比先前預期的更快撤走寬鬆政策的觀點，這將對美元有利。」

投資者還對Delta新冠病毒變種擴散感到擔憂，這已促使澳洲、英國和歐洲部分國家實施或計劃重新實施封鎖，導致這些國家的貨幣陷入困境。這提振美元買盤。

在午後交易中，衡量美元兑一籃子六種主要貨幣的美元指數上漲0.4%，至92.441，此前該指數曾觸及92.451，為4月初以來最高水平。

歐元兑美元下跌0.4%，至1.1849美元。稍早跌至四個半月低點1.1845美元。美元兑日圓上漲0.5%，報111.09日圓，此前升至111.12日圓，為去年3月底以來的最高水平。

澳元和新西蘭元等對風險敏感和受大宗商品影響的貨幣兑美元小幅走軟，分別下跌0.2%和0.1%，報0.7496美元和0.6983美元。