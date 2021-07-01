王興出席共產黨建立百周年大會　身影被官媒捕獲　許家印亦有現身

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-07-01 18:49

今年為中國共產黨建黨100周年，在今日的建黨百年大會，除了總書記兼國家主席習近平發言成為焦點外，有哪些商界人士出席同樣受外界關注。有份出席的商界人士，包括美團（3690）創辦人王興，及中國恒大（3333）主席許家印。

官方媒體指出，建黨百年大會有7萬多人參加，參與人士來自各級黨政組織，以北京為主各級學校﹑金融機構﹑企業﹑科研機構等組織代表，並且有獲得國家勳章及榮譽稱號得主﹑全國工商聯﹑無黨派人士代表等。

在中央電視台直播畫面中出現了王興身影。

早前王興在其創立的社交媒體內貼上唐詩《焚書坑》，被視為暗諷行徑。王興其後解釋其言論，是論及公司面對商業競爭的反思。其後外電引述消息指出，王興被內地政府約談，要求他保持低調。

至於近期積極削減債務，以及不時出售旗下資產的恒大，公布公司主席許家印受邀出席共產黨成立百周年大會，又指出許家印黨齡逾35年。

《彭博》自家分析員Daniel Fan指出，過去市場人士關注內地監管機構會否加大對恒大監管力度，認為隨著許家印有份出席慶祝大會，連同公司已達成「三條紅線」，可減輕市場人士憂慮。

此外恒大公布6月實現合約銷售額為716.3億元（人民幣‧下同），合約銷售面積為918.1萬平方米，實現銷售回款為704.5億元人。

公司指出自5月27日至6月30日期間，啟動購房優惠大促銷活動的35日內，實現合約銷售額為938.3億元，銷售回款額為874.9億元。

在今年上半年恒大累計銷售額為3,567.9億元，實現銷售回款額為3,211.9億元。