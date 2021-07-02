美股｜標普500納指再創新高　比特幣一度失守33000美元

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-07-02 06:22

標普500指數連續第6個交易日刷新收盤紀錄，盤中曾漲至4320.66點，是今年第34次創歷史新高，納指同樣刷新盤中歷史新高14533.55點。而比特幣一度失守33000美元/枚，單日跌幅逾6%。另外，美國財政部長耶倫（Janet Yellen）周四（7月1日）宣佈，130個國家和司法管轄區已同意對全球企業徵收最低稅率，佔全球90%的GDP。

美股收市，標普500指數漲22.44點，或0.52%，報4319.94點；道指漲131.02點，或0.38%，報34633.53點；納指漲18.42點，或0.13%，報14522.38點。

Nike（NKE）漲2.27%領漲道指成分股，但沃爾格林（WBA）跌7.41%，拖低道指漲幅。隨著油價上漲，能源板塊表現強勁。

美國勞工部周四宣佈，當地上周初請失業金人數降至36.4萬，創去年3月中旬以來新低，美國國會預算辦公室宣佈上調經濟增長預期。市場等待明天將公佈的重要非農就業數據。

經濟合作與發展組織（Organization for Economic Cooperation and Development，簡稱OECD或經合組織）與會139國中絕大部分同意對全球企業徵收最低稅率，後續稅改框架的剩餘要素以及實施計劃，將在今年10月完成。