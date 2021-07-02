港股開局跌517點　ATMXJ悉數低收　吉利、比亞迪涯挫逾4%

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-07-02 16:32

隔晚美股三大指數在7月首個交易日再創新高，標指續破頂兼連續6日創收市新高，首次企上4300點水平，收市報34633點。道指收市仍漲131點或0.38%，報34633點。以科技股為主的納指反覆回升0.13%，收市報14522點。

港股於下半年首個交易日表現將會如何？兩間油公司發盈喜，包括中石油（0857）、中石化（0386）；另紫金礦業（2899）亦預料上半年盈利按年增最少1.56倍，亦是本日焦點。

【16:10】港股險企28300關

港股下半年開局全日跌517點，收報28310點；恒生科技指數跌3.2%，報7892點；恒生國指亦跌247點或2.32%，收報10415點。大市成交金額1,758.88億元。

科技股領跌，其中美團（3690）跌幅超過半成，收市報302.8元，成交額66.72億元。阿里巴巴（9988）亦跌3.6%，收報212元；騰訊（0700）微跌1.63%，收報574.5元；京東（9618）跌1.5%，收報300.8元；小米（1810）挫3%，收報26.2元。快手（1024） 破底跌近6%，收報183.2元。

汽車股亦涯沽，吉利（0175）全日挫4.7%，收市報23.3元；比亞迪（1211）亦瀉4.7%，收報221.2元；長汽（2333）跌2.4%，收報24.5元。

金融股方面，滙豐（0005）全日無升跌，收市報44.85元；恒生（0011）微升0.39%，收報155.7元；港交所（0388）跌1.51%，收報455.8元；友邦（1299）跌0.73%，收報95.8元；平保（2318）瀉1.51%，收報74.9元。

恒安國際（1044）全日升1.7%，收市報52.9元，為表現最好的藍籌。

信義光能（0968）大跌8.1%，為表現最曳恒指成份股。

另油股個別走，中海油（0883）全日漲逾1%，收市報8.92元；中石油（0857）微升0.26%，收報3.79元；中石化（0386）則跌0.51%，收報3.91元。

【15:37】據外媒稱馬雲與蔡崇信抵押阿里股權 以獲取大額貸款

據外媒報道，阿里巴巴（9988）創辦人馬雲和副主席蔡崇信二人，將一大部分所持的阿里巴巴股權質押給投行，以換取大量貸款，惟暫未知具體金額。阿里巴巴現造價211.6元，仍跌3.82%，成交額46.6億元。

【15:15】創業板指失守3400點關

滬深三大股指低開後持續偏軟，上證指數收報3518點，全日跌1.95%，成交額4,522.63億元人民幣，深成證指收跌368點或2.45%，收報14670點。

創業板指亦跌穿3400點關，收市跌121點或3.52%，收報3333點。

【15:03】ATMX累市

市場對反壟斷監管憂慮重燃，平台股捱沽。快手（1024）再創上市新低，最低見過184元，曾插5.5%，現造價184.4元，仍挫5.34%，成交金額14.5億元。

至於騰訊（0700）跌1.7%，阿里巴巴（9988）挫3.9%，美團（3690）挫4.9%，京東（9618）下滑1.6%；小米（1810）亦走低3.7%。

恒生指數最新跌579點或2.01%，報28248點；恒生科指跌295點或3.63%，報7859點。大市成交額暫為1,420.55億元。

【13:57】科指已失7900點

港股在午後跌幅擴大，已失守28300點，最新報28289點，跌538點，國指最新報10418點，跌244點，恒生科指跌274點，報7881點。

【12:10】科指暫險守7900關

港股高開31點，開市後受壓連翻失守10天線、20天線及50天線，一度挫516點，低見28311點，創6月22日以來新低。恒生指數中午收報28365點，半日跌462點或1.6%；恒生科指亦挫250點或3.07%，收報7905點。恒生國指收報10441點，跌222點或2.08%。大市成交額945.93億元。

受惠OPEC+推遲落實增產，油股普遍上揚，中海油（0883）半日升跌2.04%，中午收報9.01元；中石油（0857）上揚1.85%，收報3.85元；中石化（0386）微跌0.25%，收報3.92元。

科技股阿里巴巴（9988）半日跌3.6%，中午收報212元；美團（3690）亦插3.75%，收報308.4元；騰訊（0700）微跌0.94%，收報578.5元；小米（1810）跌3.33%，收報26.1元。

汽車股比亞迪（1211）跌近半成，收報220.8元；吉利（0175）更挫逾6%，收報22.9元。

金融股滙豐（0005）半日無升跌，中午收報44.85元；友邦（1299）跌0.6%，收報95.95元；平保（2318）跌1.58%，收報74.85元；中銀香港（2388）無升跌，收報26.35元；工行（1398）跌0.22%，收報4.55元；建行（0939）亦跌0.33%，收報6.09元。

信義光能（0968）半日挫8%，中午收報15.42元，成交額6,956萬元，暫為表現最差的藍籌。

【11:40】內地股市半日低收 滬深300跌逾2%

內地股市上證指數半日跌1.6%，收報3532點，成交額2,941.81億元人民幣；深成指跌1.86%，收報14759點，成交額3,507.72億元人民幣。

滬深300指中午收報5105點，跌123點或2.37%；深創板挫2.44%，收報3370點。

【11:15】美團、阿里瀉逾4%

港股最新跌逾500點，報28318點；恒生科指最新報7902點，跌252點或3.1%，成交額暫為818.59億元。

美團（3690）、阿里巴巴（9988）跌逾4%，騰訊（0700）亦跌逾1%，京東（9618）挫1.5%，報300.8元。

【10:32】科指再失8000關

港股跌幅擴大至約400點，最新報28410點。恒生科指最新報7934點，跌220點。大市成交額655.93億元。

【10:15】內地股市全線低開

內地股市今早全線低開。滬指開報3569點，低開18點或0.53%，最新跌44點或1.24%，報3544點；深證成指開報14937點，低開101點或0.67%，最新跌215點或1.43%，報14823點。

創板指開報3429點，低開25點或0.75%，最新跌61點或1.77%，報3394點。

【10:00】汽車股今早回吐

汽車股今早回吐，吉利（0175）挫逾半成，最新報23.15元；比亞迪（1211）亦瀉6.5%，報217元；長汽（2333）跌3%，報24.35元。

內地汽車經銷商中升（0881）擬斥資百億元收購仁孚中國，股價今早高開高走，一度升超9%，報70.7元創上市新高，現仍升6.42%，報68.75元，成交額1.73億元。

恒生指數跌幅擴大，最新跌360點或1.25%，報28467點。恒生科指跌224點或2.75%，報7930點。

【09:46】港股開市後插逾300點

港股開市後插逾300點，最新報28530點，跌309點或1.07%。

美團（3690）跌近3%，阿里巴巴（9988）跌逾3%。

【09:40】中石化、中石油發盈喜 雙雙高開逾2%

中石化（0386）一度高開2.5%，高見4.03元，最新報3.96元，仍升0.8%。中石油（0857）則再創1年新高，見3.92元，最新報3.88元，仍升2.6%。兩者昨日均發盈喜，預期將扭虧為盈。中海油（0883）亦升2.5%，報9.05元。

紫金礦業（2899）開市後插0.19%，報10.42元。

【09:20】恒生指數高開13點

恒生指數高開13點，報28859點。恒生科指低開17點，報8137點。恒生國指低開1點報10662點。大市暫成交額69億元。

隔晚納指造好，今早科技股低開，騰訊（0700）報598.5元，高開2.5%，美團（3690）最新報318元，低開0.7%，阿里巴巴（9988）低開1.7%，報216.2元，京東（9618）最新報304.6元，低開0.3%。

金融板塊方面，滙豐（0005）高開0.3%，報45元，友邦（1299）報97.2元，高開0.7%。