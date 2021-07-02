港股7月開局插逾300點　科指挫近3%　吉利、比亞迪吐6%｜持續更新

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-07-02 10:19

隔晚美股三大指數在7月首個交易日再創新高，標指續破頂兼連續6日創收市新高，首次企上4300點水平，收市報34633點。道指收市仍漲131點或0.38%，報34633點。以科技股為主的納指反覆回升0.13%，收市報14522點。

港股於下半年首個交易日表現將會如何？兩間油公司發盈喜，包括中石油（0857）、中石化（0386）；另紫金礦業（2899）亦預料上半年盈利按年增最少1.56倍，亦是本日焦點。

【10:15】內地股市全線低開

內地股市今早全線低開。滬指開報3569點，低開18點或0.53%，最新跌44點或1.24%，報3544點；深證成指開報14937點，低開101點或0.67%，最新跌215點或1.43%，報14823點。

創板指開報3429點，低開25點或0.75%，最新跌61點或1.77%，報3394點。

【10:00】汽車股今早回吐

汽車股今早回吐，吉利（0175）挫逾半成，最新報23.15元；比亞迪（1211）亦瀉6.5%，報217元；長汽（2333）跌3%，報24.35元。

內地汽車經銷商中升（0881）擬斥資百億元收購仁孚中國，股價今早高開高走，一度升超9%，報70.7元創上市新高，現仍升6.42%，報68.75元，成交額1.73億元。

恒生指數跌幅擴大，最新跌360點或1.25%，報28467點。恒生科指跌224點或2.75%，報7930點。

【09:46】港股開市後插逾300點

港股開市後插逾300點，最新報28530點，跌309點或1.07%。

美團（3690）跌近3%，阿里巴巴（9988）跌逾3%。

【09:40】中石化、中石油發盈喜 雙雙高開逾2%

中石化（0386）一度高開2.5%，高見4.03元，最新報3.96元，仍升0.8%。中石油（0857）則再創1年新高，見3.92元，最新報3.88元，仍升2.6%。兩者昨日均發盈喜，預期將扭虧為盈。中海油（0883）亦升2.5%，報9.05元。

紫金礦業（2899）開市後插0.19%，報10.42元。

【09:20】恒生指數高開13點

恒生指數高開13點，報28859點。恒生科指低開17點，8137報。恒生國指低開1點報10662點。大市暫成交額69億元。

隔晚納指造好，今早科技股低開，騰訊（0700）報598.5元，高開2.5%，美團（3690）最新報318.元，低開0.7%，阿里巴巴（9988）低開1.7%，報216.2元，京東（9618）最新報304.6元，低開0.3%。

金融板塊方面，滙豐（0005）高開0.3%，報45元，友邦（1299）報97.2元，高開0.7%。