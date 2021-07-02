渣打料人行於2023年第四季上調MLF利率10個基點

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-07-02 12:02

渣打發表最新報告，預期人民銀行會在2023年第四季，上調中期借貸便利（MLF）利率10個基點。

渣打於報告內指出，人行從去年底透過壓縮信貸，以開展政策正常化，認為當局視通脹升溫只屬過渡，不急於加息。該行指出對過往驅動加息的因素作分析後，發現並無急於在未來2年調整利率的原因。

不過渣打預期若美國聯儲局明顯加息，屆時人行將會採取行動。由於近期人行官員指出，內地市場利率略偏低於合適利率水平，預料在2023年第四季會上調MLF利率10個基點。在此之前渣打並無預期內地於2023年會調整利率。

渣打又指出，過去內地調整貨幣政策主要是受到本地因素影響。在2010至2012年，內地加息與通脹因素有關。在2014至15年內地宣布減息，則受到經濟轉差及通脹壓力下降左右。於2017至2018年為限制債務槓桿問題，以及美國連番加息，而宣布上調利率。

在去年3至4月，受到新冠肺炎導致經濟下滑而減息30個基點。

該行指出在現周期，隨著經濟增長已回復至潛在水平，內地已從去年底透過限制信貸方式，開展貨幣政策正常化。相關措施實施後，內地社會融資增速由去年10月的13.7%，放慢至今年5月的11%。目前內地信貸增長與名義經濟增長步伐相若，以及經濟漸顯現放緩跡象，相信再推出措施以限制信貸增長空間有限。