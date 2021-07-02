撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-07-02 20:08

市場焦點新股醫療器械股歸創通橋（2190），在一股難求情況下，今日（2日）暗盤表現突出。若投資者成功中籤，每手賬面可賺近萬元。有專家看好歸創通橋下周一（5日）上市後表現，預料首掛當日可以挑戰68元。

個別券商開放暗盤市場。其中，輝立暗盤最高見62.55元，較招股定價42.7元高出逾四成，一手賬賺9,925元，收市報55.6元；富途暗盤最高見62.2元，一手賬賺9,750元，收報55.85元。

歸創暗盤高收，在富途暗盤收市價55.85元，高招股價30.8%，每手不計手續費賬面賺6,575元。在耀才暗盤收市價55.75元，高招股價30.6%，每手不計手續費賺6,525元。在輝立暗盤收市價57.2元，高招股價34%，每手賬面賺7,525元。

華盛證券分析師聶振邦表示，歸創通橋招股反應相當熾熱，恒指今日調整，挫近500點，市況未算好，歸創通橋今日暗盤成交股份數目雖然未算多，但亦表現理想。（資料圖片）

聶Sir：首掛可升至68元

華盛證券分析師聶振邦表示，歸創通橋招股反應相當熾熱，恒指今日調整，挫近500點，市況未算好，歸創通橋暗盤成交股份數目雖然未算多，但亦表現理想，「有貨」投資者可待下周一首掛再「食糊」，而謹慎的投資者可先沽一半。

聶振邦又指，近期新股暗盤飆升，首日掛牌股價都會有所上升，預料歸創通橋首掛較暗盤價再升一成，徘徊65元至68元之間，但「冇貨」投資者今日暗盤若未成功入貨，可待歸創通橋股價回落至50元以下再入，料持貨2至3周亦「有糊食」。

獲超額認購近1200倍

公司今早公布招股結果，每股定價42.7元，為招股價範圍39.8至42.7元上限，淨集資23.975億元。一手500股中籤率2%，認購200手穩中一手。

香港公開發售接獲大約43.79萬份申請，超購1,189.37倍；國際發售部份，則超購21.5倍。由於公開發售部份超購逾100倍，根據回撥機制，公開發售的股份佔比，將增至50%。

基石投資者方面，背景實力雄厚，包括高瓴資本、富達國際、清池資本、博裕資本投資管理、AIHC、Hudson Bay、雪湖資本、Cormorant、Octagon、Athos Capital、銳智資本、常春藤資產管理。