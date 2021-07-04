上市公司龍爭虎鬥　刁場高手周旋其中　牢記三條底線｜刁佬

撰文： 刁佬 最後更新日期： 2021-07-04 11:00

近日香港資本市場看似風平浪靜，其實不少上市公司陷入爭奪股權的困局之中。刁佬人在江湖自然亦有參與一些爭奪戰，各為其主，為自己一方陣營出謀獻策，所謂「食君之祿，擔君之憂」。

不過近年百花齊放，除了傳統一批市場活躍的刁場高手以外，亦有不少新血加入戰場。大家都知道老兵最怕死，只希望做好工作安安穩穩回家，不過總有不少後起之秀十分勇猛，在挑戰法律及制度見解之餘，更不時出現耐人尋味的高見。

有「橋」最要緊！

其實市場上的刁佬均以賣「橋」為主，中文字十分精準，「橋」這一字代表連接兩岸的意思，一條合適的橋樑自然可以將交易上的距離連接起來，作為撮合交易的專業人士自然以橋為金主解決問題。

在香港我們的資產均以法律為保障，假如跳出法律的框架，失去法律的保障便如掉進大海無異。那麼到底刁佬們的底線又是如何設定？刁佬沒有深入研究統計，不過以過去經驗大致總结如下：

一、合約文件不能作假！

很多時候交易結構及文件內容十分複雜及迂迴，但所有的條件都會在明處或暗處詳列出來，因為這一系列文件在爭拗之時將會變成在法庭公開的訴訟文件。有一些高手不但將文件及交易結構設計天衣無縫，而且每一條款都清晰列明在合約之中，只不過如果沒有將細節考慮周詳，執行時便會發現存在不公平或者傾向性的結果。

二、 畫公仔不能畫出腸！

有時候交易為了趕時間或者避開漫長的審批，交易雙方都會以其他安排進行交易，而所謂其他安排，當然就是沒有法律保障的默認枱底交易。既然是枱底安排自然沒有合同保障，但刁佬見過不少高手，建議客戶張枱底交易細節列為不公開合同。情況就如用合同請殺手一樣，不少國內老闆又真的如實執行，當交易不成功，這些危險合同形同廢紙，萬一交易成功，這張合同馬上變成壞分子要挾老闆的計時炸彈。

三、不要迷戀暴力，更不要沉迷法律訴訟！

大家可能好奇怪，為何刁佬會將牛馬不相及的社團暴力及法律訴訟拉在一起。大家可能不知道，現時社團亦是一門生意，龍哥虎哥陪老闆出來講數，解決問題，每一次都按人數及陣容收取出場費用，繼而有所行動更是所費不菲。不過社團的價錢遠比法律訴訟低，刁佬參與不少交易爭拗之中所見的訴訟費用簡直是天文數字。簡單來講，如果交易不是數以億計算，隨便掀起法律爭拗不是一件明智的事。

刁佬們三大底線外 人品、聲譽最重要

其實交易真的要看對方人品及聲譽，一條好橋就是接通雙方的解決方案，假如對方人品有問題，這條橋又不能在方方面面保障周全，出現爭執時只會令老闆深陷險境，走入不歸路。刁埸如江湖，老兵總會覺得做得耐比煙花般燦爛更重要。未能完成一場交易，總有下次，輸了錢亦可賺回來，除非是亡命之徒，否則何必要去到盡，鋪鋪清。

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簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。