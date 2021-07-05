國產「黑黃金」來了　全球90%產能來自中國

撰文： 張小意 最後更新日期： 2021-07-05 08:34

中國是化工產品最大的生產國和消費國，各項專業技術也不斷突破壁壘，比如48K大絲束碳纖維，這一技術以前只能依賴進口，而現在中國通過多年攻堅克難，改變了這一局面。

據《央視新聞》報道，48K大絲束碳纖維也被譽為「黑黃金」，聽起來比較陌生，然而小到釣魚杆、羽毛球拍，大到飛機外殼、風力發電扇葉都有它的身影，它的直徑只有頭髮絲的1/50，密度不到鋼的四分之一，強度卻是鋼的7倍至9倍，因此被稱為「新材料之王」。

2021年1月4日，上海石化「1.2萬噸/年48K大絲束碳纖維」項目正式開工建設，總投資達35億元人民幣。中國上海石化碳纖維事業部副總經理李鵬表示，西方國家，包括日本，他們的技術是比較領先的，對中國一直是技術封鎖的，48K碳纖維技術真正填補了中國國內的空白。

技術的攻克，讓中國化工產品的產能迅速提高，數據顯示，PVC手套全球90%的產能來自中國，中國生產的PVC手套90%供出口。而作為原料的PVC，2020年國內累計產量為2,074萬噸，位居世界第一。2020年，中國氨綸產能為89.4萬噸，位居世界第一。純鹼、合成樹脂、甲醇、第三代製冷劑、輪胎、玻璃纖維等幾十種大宗化工品產量穩居全球第一。

產量的提高也給中國的化工產業帶來了巨大利潤。中國石油和化學工業聯合會會長李壽生表示，1至5月行業營業收入是5.50萬億元，大概營業收入增長了32.8%，利潤是5,076.9億元，增長了5.6倍。從1至5月經濟運行數據來看，整個運行的情況超出了預期。