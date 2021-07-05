中芯國際核心技術人員吳金剛離職　「不影響公司專利權的完整性」

撰文： 張小意 最後更新日期： 2021-07-05 08:55

中芯國際發佈公告稱，公司核心技術人員吳金剛博士近日因個人原因申請辭去相關職務並辦理完成離職手續。目前該公司的技術研發工作均正常進行，吳金剛博士的離職未對公司整體研發實力產生重大不利影響。據稱，吳金剛博士離職後不再擔任公司任何職務。

吳金剛於2001年加入中芯國際，之後的13年間擔任助理總監、總監、資深總監職務，於 2014年至今升至技術研發副總裁，任職期間負責參與該公司FinFET先進工藝技術研發及管理工作。

對於他研發的專利技術，中芯國際表示，期間參與申請的專利均非單一發明人的專利且均為職務發明創造，前述專利所有權均屬於該公司，其離職不影響公司專利權的完整性。

競業限制方面，吳金剛博士自離職次日起的 12 個月內不得幫助公司競爭對手、為其工作、被其僱傭、向其提供服務、供應產品或充當公司的競爭對手；不加入任何與公司業務存在競爭關係的公司或為其提供服務，包括但不限於作為其投資人、股東、董事、監事、經理、顧問或扮演其他任何角色。

此外，中芯國際還透露了其研發人員的組成。2018 年、2019 年及 2020 年，該公司研發人員數量為 2096 人、2530 人及 2335 人，佔員工總人數比例分別為 11.86%、16.02% 及 13.50%，研發人員數量保持穩定。