《路透》：滴滴出行稱App遭下架或損害收入

撰文： 張小意 最後更新日期： 2021-07-05 12:02

據《路透》報道，中國最大的網約車公司滴滴表示，從中國智能手機應用商店下架「滴滴出行」應用預計將對其收入產生不利影響。

較早前，中國網絡空間監管機構在發現滴滴非法收集用户個人數據後，下令應用商店停止提供滴滴的應用。滴滴表示將努力整改任何問題，並會保護用户的隱私和數據安全。

滴滴數天前剛在紐交所上市

該公司在一份聲明中表示,「公司預計應用程序下架可能對其在中國的收入產生不利影響。」在滴滴在紐約證券交易所首次公開募股並籌集44億美元資金後幾天，滴滴的應用程序被刪除，該應用不影響現有用户。

在6月份的一份文件中，滴滴報告截至3月31日的三個月的收入約為422億元人民幣。其中，392億元來自其中國移動部門，而8億元來自其國際業務。滴滴在中國的網約車業務中佔據主導地位，在16個國家的4,000個地點開展業務。

自2020年年底以來，中國網路監管機構對違反規定的科技巨頭進行了更嚴厲的打擊。據中國官方《環球時報》7月5日在一篇中文評論中表示，滴滴明顯的「大數據分析」能力可能對個人個人信息的安全構成威脅。

《環球時報》稱，「任何網路巨頭都不能被允許成為比國家更詳細的中國人個人信息的超級數據庫，也不能允許這些公司隨心所欲地使用這些數據。」

據悉，滴滴每天都會收集大量實時移動數據。它將一些數據用於自動駕駛技術和交通分析。滴滴在其IPO招股説明書中表示，「我們根據我們的數據安全和隱私政策，在收集、傳輸、存儲和使用用户數據方面遵循嚴格的程序。」

7月3日，滴滴的一位高管表示，該公司將所有中國用户和道路數據存儲在該國的服務器上，將數據傳輸到美國「絕對不可能」。