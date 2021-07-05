華置招聘日出席者接受3000元　感激甘比雪中送炭｜溫多娜手記

撰文： 溫多娜 最後更新日期： 2021-07-05 11:43

華人置業集團行政總裁陳凱韻（甘比）早前承諾以私人名義向集團招聘日合共 1,500名出席者送贈現金3,000元。 出席者上周三 （6月30日）起前往集團總部接受有關饋贈紛紛表示感激陳凱韻雪中送炭，並期望能夠成為集團一分子 。

失業已經一年的Angel表示 ，本身從事客戶服務工作。 從媒體知道集團舉辦招聘日，希望從中覓得適合自己的工作。看到當日集團將空缺分門別類覺得安排周到。事後知道獲贈現金更感到十分驚喜。因為失業近一年以來，都是依靠兼職工作維生收入非常不穩定。

從事兼職工作的鄭先生表示，因為要照顧家人，所以只能從事兼職工作、 看到集團招聘神秘顧客覺得很適合自己，因而前往招聘日應徵。於招聘日當晚從新聞得悉獲贈3,000元 感到高興之餘，亦相信陳凱韻希望為香港出一分力幫助工作受疫情影響的人士 。

剛失業的雷先生表示，之前是一名理財顧問，從事這份工作已經 20年了但受到疫情影響 無奈要物色新工作。生活需要再加上供樓及照顧幼女承受著不少經濟壓力。 希望盡快找到新工作，故看到集團舉行招聘日後大膽嘗試自薦不介意從事任何類型工。對於獲得饋贈感到驚喜。