科法斯﹕澳洲及香港企業面臨信用風險正增加

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-07-05 15:02

提供全球信用保險及應收賬款承購等服務的科法斯發表報告，指出65%受訪企業於2020年遭遇逾期付款，與2019年情況相若，又指出從調查顯示，縱使經濟環境疲軟，由於政府強有力的疫情響應政策，2020年企業逾期付款情況有改善，平均逾期付款時間降至5年來最低位。

科法斯於2020年10月至2021年3月，訪問了亞太區2,500餘家企業在疫情期間收款經驗及信用管理狀況，並在《2021亞太企業付款調查、中深入探討了研究數據揭示發展演變規律律。受訪企業涵蓋亞太區的9個市場及13個行業。

報告指出，參與調查的9個經濟體及13個行業中，分別有6個經濟體及10個行業表示逾期付款時間縮短情況。出現這一趨勢的部分原因在於，政府採取了強力調控政策以減輕疫情對商業活動影響，企業亦採取收緊信用管理政策及加強現金流彈性措施。亞太區企業平均逾期付款時間從2019年的85天降至2020年的79天，達到2015年以來最低水平，反映信用管理政策持續收緊。

80%受訪澳洲企業料經濟迎來更高增長

不過報告亦指出澳洲及香港的信用風險仍逐步提升，兩地企業逾期付款均大幅增加，更重要是超長期付款（逾180天）已佔營業額2%以上企業數目急劇增加。根據科法斯經驗，80%超長逾期付款（逾180天）永遠無法追回。與此同時，作受疫情影響最嚴重的行業，零售﹑建築和交通運輸業遭遇超長期付款的情況最為嚴重，表示超長逾期付款佔到其年營業額的2%以上的企業數目增幅最大，表明這幾個行業的現金流風險有所增加。

受訪企業又預期，今年經濟增長率將有所改善。澳洲企業最為樂觀，80%受訪企業預期將迎來更高增長，其次是印度﹑中國﹑馬來西亞及台灣受訪企業，分別佔76%﹑73%﹑73%及71%。另一方面只有三分二日本受訪企業預期，今年經濟增長率會有所改善。