內地監管重拳出擊　科網股遭血洗　分析師：呢兩隻股或可「撈底」

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-07-05 18:54

受滴滴出行遭內地審查事件影響，科網股遭血洗，拖累恒生科技指數全日跌超200點，報7,892點，科網股慘遭血洗，分析師認為，除滴滴事件以外，還有兩大因素影響科網股，或可「撈底」呢兩隻股。

美團曾瀉近8%

科指成分股中，美團（3690）一度跌近8%，收市插5.72%，報287元；快手（1024）曾跌超7%至170元，創上市新低，收市跌5.9%，報172.4元；嗶哩嗶哩（9626）全日跌3.74%，報900元；百度（9888）收市跌4.14%，報185.3元；騰訊（0700）跌近4%，報554元；阿里巴巴（9988）、京東集團（9618）跌近3%。

內地監管重拳出擊，繼滴滴出行遭網絡安全審查並被要求下架後，今日（5日）網絡安全審查辦公室又對「運滿滿」、「貨車幫」及「BOSS直聘」實施網絡安全審查。審查期間「運滿滿」、「貨車幫」及「BOSS直聘」停止新用戶註冊。

而「運滿滿」和「貨車幫」均是近日赴美上市的滿幫集團（YMM）旗下叫車平台；而「BOSS直聘」亦同樣於美國上市，上市編號為BZ。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑認為，科網股再度重創，有三大因素。（資料圖片）

三大因素拖累科技股

光大新鴻基財富管理策略師溫傑認為，科網股再度重創，有三大因素，一是市場監管總局日前對《價格違法行為行政處罰規定（修訂徵求意見稿）》公開徵求意見，其中提出，對於大數據殺熟現象，最高可處上一年度銷售總額5%罰款；二是人行由上周開始收水，今日開展100億元人民幣7天期逆回購操作，另有300億元逆回購到期，當日實現淨回籠200億元，本周共1,100億元人民幣逆回購到期；三是滴滴出行遭內地審查事件，顯而易見，內地並沒有放鬆對科網巨頭的監管。

一眾科技股跌至低位，被問及是否「撈底」？溫傑建議投資者寧可選擇相關ETF，若是非科技股不可的投資者，可選擇低位入騰訊，預料騰訊將跌至530元到540元之間，屆時估值合理，或是考慮京東，因為京東鋒芒收斂，受「反壟斷」及「二選一」影響較少，預料京東跌至292元，就可「撈底」。他又指，要待科企「要罰的罰完」，監管因素轉明朗，最快第三季尾，科技股才會出現反彈。

豐盛金融資產管理董事黃國英認為，從滴滴出行旗下App存在嚴重違法違規收集使用個人信息問題而遭下架，可見內地監管部門對企業收集的個人信息等數據十分敏感。（資料圖片）

數據是新石油

豐盛金融資產管理董事黃國英就認為，近期於美國上市的中資股普遍受壓，從滴滴出行旗下App存在嚴重違法違規收集使用個人信息問題而遭下架，可見內地監管部門對企業收集的個人信息等數據十分敏感，數據相當於新石油。

他又指，無論是科網、地產、銀行近來都存在不同的監管問題，公司亦較難集資，投資者不宜逆市操作，可待監管政策較為明朗，再入市。