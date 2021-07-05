消費券｜支付寶向登記用戶加送10張優惠券　Shopline予中小企優惠

撰文： 梁翠麗 最後更新日期： 2021-07-05 18:41

政府向市民派發電子消費券計劃，從昨日（4日）起開始接受市民登記，截至今早9時，透過電子方式登記的用戶數目已近240萬人。作為市民其中一個接收電子消費券機構的AlipayHK，再推出優惠務求吸客。支付寶港澳台地區總經理李詠詩指商戶以及市民非常響應以AlipayHK登記消費券，因此用戶除了可以從逾百商家自選5張自選優惠券外，每人均可自動獲得多10張的優惠券。她補充早前已經宣布特別為中小企度身訂造的商戶碼，由申請到消費券期間均豁免手續費。

AlipayHK在銅鑼灣時代廣場、銅鑼灣希慎廣場以及九龍奧海城開設臨時專區，協助解決市民對使用AlipayHK登記消費券的疑難。

Shopline料新用戶可趕及第一批消費券派發

另一方面，自去年起電子商貿在香港發展步伐相當快速。為協助推廣中小企，在7至9月在Shopline申請網店，會提供Shopline的自家消費券，價值高達1萬元，可用以支付開網店的費用以及運費等。Shopline香港區總經理韋百濤表示，店家如果在7月上旬開店，免費試用14日並啓用了Alipay服後，亦會趕得及8月1日的第一批消費券發放時間。

康泰旅行社自去年起亦推出旗電商平台HTMall，市場部助理總經理方慧儀表示HTMall去年四月開店，營業額期間增長速度理想，「其實HTMall佔公司業務不足1%，相信網上市場有潛在的價值。未來會開設更多臨時快閃店，但開設實體店的計劃有待商榷。」而開設除了為迎合網上市場的趨勢以及開拓多重業務外，亦希望為員工增加工作機會，「HTmall的優勢是其強大的脈絡，我們在世界各地均有買手。另外，領隊亦會被招聘擔任派送員。」方慧儀又預期香港未通關前，旗下的HTMall會更受惠於消費券。

談及若日後港澳通關對公司業務影響時，她認為港澳通關對業務有一定幫助，惟内地通關才是業務回復正常營運的關鍵因素，「現時由於外地旅遊需求不大，主要是本地遊及公海遊，目前只有沙田以及旺角的2間門店維持正常服務，其餘門店暫時停業，員工亦會放無薪假期。」