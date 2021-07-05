恒指破三萬關還看三因素　兩大傳統股料跑出│2021下半年市場策略

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-07-05 19:47

上半年過去，港股走勢先高後低，於2月在北水狂潮下（當時北水單日淨流入金額逾260億元創紀錄高），恒指最高曾見31183點創兩年半高。不過，受到美債息抽升觸發科技股急跌，恒指在一個月大挫逾3,600點，於3月份見今年低位27505點，總結半年仍錄得累計1,596點升幅。展望第三季，恒指是否有望重上三萬點水平，專家指出有三大因素，將會主宰港股的走勢。

一表看清大行對恒指預測

三大影響股市的因素，分別是進入後疫情時代，中美經濟復甦進展；美國今年貨幣政策轉向；以及內地對科網平台的監管政策。全球步入後疫情時代，隨著疫苗面世，各國逐步解封，經濟開始復甦。美國第一季GDP終值，以年率計按季增長6.4%，市場相信第二季GDP增長可高達9.4%。至於內地首季GDP按年增長18.3%，增速創1992年有紀錄以來最高，市場預期次季亦會達到8.1%。

光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基接受訪問時指出，經濟增長步伐穩健，是支持港股向上的正面因素。預期第三季恒指走勢將會受惠經濟增長而反覆回升，出現「先低後高」的格局，估計恒指有望上試30000萬大關，將在28900點至30000點區間波動(詳見上表)。

花旗銀行預計，今年香港經濟增長預測為6.2%，明年為4.5%，並估計今年香港通脹率是1.8%。

內地將於下周公布第二季GDP，預期會達到8.1%。（視覺中國）

債息反映通脹升溫短暫 聯儲收水料最快今年

談到通脹問題，美國通脹升溫，聯儲局會否於今年開始收緊貨幣政策，亦是預測恒指的重要因素。因為參考2013年美聯儲開始收緊貨幣政策（Taper）時的經驗，將對新興市場股市帶來波動。

中信證券報告表示，預計taper 節奏和緊縮路徑大致可以參考2013 年Taper 時期。從Taper 節奏上，料這次將以每月縮減150億元，大概通過6至8 次會議（半年至一年時間）左右結束QE。

中信證券料聯儲局大概通過半年至一年時間左右結束QE(資料圖片)

林樵基估計，聯儲局將會在今年第四季開始縮減買債規模，不過觀察目前美債的走勢，留意到美國長期債息繼續向下，反映市場其實相信聯儲局的說法，認為通脹只是短暫上升，而不是長期性的，因此聯儲收緊貨幣政策的壓力不大，相信不會觸發股市出現大幅度調整。

反而，內地對科網平台的監管風險，值得留心。日前內地網約車平台公司「滴滴出行」，被中國國家互聯網信息辦公室（網信辦）指控存在嚴重違法收集使用個人資訊的問題，因而通知各應用商店下架「滴滴出行」App，消息令到今日的中資科網股全線受壓。作為滴滴的第三大股東，騰訊股價今挫3.6%，見今年新低，阿里巴巴及美團股價分別跌2.8%及5.6%。

「滴滴出行」App在內地應用商店下架，消息令到中資科網股全線受壓。（視覺中國）

科網股受政策風險高 要低吸須守兩大準則

林樵基指出，事件固然是突顯了科網股面對的監管風險，相信一眾科網平台企業股價將續受壓。不過，他認為現時的監管重心仍然是反壟斷問題，其實投資者仍然可以根據兩大準則，去趁低吸納科企股。第一個準則是盈利能力強及業務分散，「這類企業業務多元化，可以調整business model 去符合監管要求，盈利影響相對細」。第二個準則是，留意行業的「二哥」，即是第二大市佔率的企業，例如網絡遊戲行業可以關注網易，其實賺錢能力已經很高。

網易今年首季收入為205億元人民幣，按年增加20%； 非公認會計準則純利為51億元人民幣，按年增長21%，勝市場預期。在線遊戲服務淨收入更創歷史新高，按年增加11%至150億元。

林樵基提出兩大傳統股板塊，有望跑出，其一是銀行股(資料圖片)

傳統板塊料跑出 看好地產及銀行股

板塊投資策略上，林樵基提出兩大傳統股板塊，有望跑出。首先是銀行股，當中內銀股的資產質素，經歷世紀疫情亦未有轉差，認為現時估值有吸引力，最看好龍頭行工行及建行。

此外，他亦看好本港地產股，原因是本港經濟逐步復甦，留意到樓價有破頂的跡象，加上一手賣樓銷情亦理想。

反映二手樓價的中原城市領先指數（CCL），上周五報188.38，按星期升0.15%，按月升1.74%，連升五個星期，並創近兩年新高。中原地產研究部表示，CCL即將重返歷史高位，現時距離只相差1.1%。