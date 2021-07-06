全球皆股！　上半年全球股票基金流入達5800億美元　創歷史新高

撰文： 張小意 最後更新日期： 2021-07-06 09:08

投資者正以前所未有的速度湧入全球股票市場。據《華爾街見聞》報道，數據提供商EPFR表示，2021年上半年流入全球股票基金的資金達到5,800億美元，為歷史最高。

美國銀行分析表示，如果今年剩餘時間裏資金流入速度保持不變，2021年全球股票基金的資金流入數將超過過去20年的總和。

持續流入的資金推動全球股指持續上漲，全球主要股指在過去一周接連攀升至創紀錄高位，標準普爾500指數今年上漲超15%，而富時全球指數漲幅略高於12%。

資產管理公司TCW的投資組合經理Diane Jaffee表示，全球經濟確實發生了翻天覆地的變化，這帶動公司盈利持續增長。與債券相比，目前投資股票能帶來相對豐厚的回報。而在債券投資方面，考慮到全球創紀錄的低利率環境，即使對通脹進行最保守的估計，投資者的債券實際回報也是負的。

Jaffee預計，投資者今年將繼續看好股票，尤其是美國市場的股票。目前美國推出新冠疫苗的速度遠遠快於大多數發達市場。但其警告稱，美聯儲收緊政策帶來的債券收益率變動對市場來說依然是一個巨大風險。

投資公司DataTrek的聯合創始人Nicholas Colas則認為，雖然市場目前幾乎沒有緊縮的風險，但美聯儲政策溝通失誤的風險依然存在。

Colas指出，在2013年美聯儲「縮減恐慌」（taper tantrum）之後，美國股市實際上也表現良好。但目前不能完全排除這次存在「不同的可能性」。