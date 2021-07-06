港股半日跌163點穿二萬八　藥明插逾12%　科技股暫靠穩｜持續更新

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-07-06 12:30

美國當地周一是獨立日翌日假期，其金融市場休市一天。港股昨日（5日）低收166點，連續跌五日累挫1144點或3.9%，收市報28143點，會否下試28000點成今日焦點。

另昨日北水淨走逾百億，尤其集中於騰訊（0700）、美團（3690）等大型科網股，由於相關平台監管風險再度令市場憂慮，料有關股份將仍是市場焦點之一。

【12:17】藥明插逾12%

恒指低開後續受沽壓，跌穿28000點，低見27904點，續創5月14日以來新低，中午收市報27980點，半日跌163點或0.58%。恒生科指跌104點或1.36%，收報7607點；國企指數報10232點，跌41點或0.4%。半日大市成交額764.6億元。

生物科技股重創，藥明生物（2269）半日插12.6%，中午收報120.6元，成交額34.83億元；另外，方達（1521）插8.53%，收報6.86元；康龍化成（3759）挫9.3%，收報175元。

遭東股減持的錦欣生殖（1951）半日插9.7%；昭衍新藥（6127）挫10.75%；康方生物（9926）挫8.7%；信達生物（1801）挫4.8%。

科技股續受沽壓，騰訊（0700）半日升0.45%，收報556.5元；美團（3690）仍跌0.42%，收報285.8元；阿里巴巴（9988）跌0.3%，收報205.4元；京東（9618）微跌0.14%，收報291.6元；小米（1810）升0.19%，收報26元。

【11:12】港股跌幅再度擴大

港股跌幅再度擴大至逾200點，最新報27939點，跌204點或0.73%；恒生科指報7614點，跌98點或1.27%。大市成交額暫為637.77億元。

藥明（2269）插逾13%，報120元；石藥（1093）亦插7.2%，報9.6元。

吉利（0175）吐2.6%，報23.9元；比亞迪（1211）亦跌1.4%，報229元。

【10:12】大市跌幅收窄

隨著內地股市倒升，港股跌幅相對減少，大市最新跌6點，報28136點；恒生科指亦僅跌8點，報7703點。大市成交額暫為360.11億元。

騰訊（0700）倒升1.5%，報562.5元；美團（3690）跌幅收窄至0.2%，報286.4元；阿里巴巴（9988）亦回上0.1%，報206.2元。

航運股中遠海控（1919）大升6.8%，報16.02元。

藍月亮（6993）挫4.3%，報9.65元，創30天新低。

比亞迪（1211）續升2.4%，報237.8元。

【10:00】A股市今早低開

內地股市今早低開，上證指數最新跌4點，報3530點；深證成指亦跌7點，報14711點。

滬深300指跌8點，報5077點；創業板指報3347點，跌4點。

【09:55】油股靠穩

油股今早靠穩，中海油（0883）微升1%，報9.08元；中石化（0386）上揚0.51%，報3.94元；中石油（0857）則微跌0.52%，報3.83元。

【09:43】港股失守28000點

港股跌勢加深，恒指挫166點或0.59%，報27977點；國指挫47點或0.46%，報10226點；科指跌79點或1.03%，報7632點。大市成交額147億元。

申洲國際﹙2313﹚挫1.55%，表現最差藍籌。另外，藥明生物﹙2269﹚亦挫5.87%。

騰訊（0700）跌0.18%，報553元；美團（3690）挫近2%，報281.4元；阿里巴巴（9988）跌0.87%，報204.2元。

【09:35】恒指開市後跌逾百點

恒生指數開市後跌逾百點，最新圾28017點，跌125點或0.45%；恒生科指報7640點，跌72點或0.94%。

【09:20】恒生指數低開6點

恒生指數低開6點，報28136點。恒生科指低開11點，報7700。恒生國指開報10271點，跌2點。大市暫成交額24.97億元。

昨日北水淨走約73億元的騰訊（0700）微低開0.36%，報552元；美團（3690）平開，報287元；阿里巴巴（9988）亦低開0.4%，報205.2元；京東（9618）平開，報292元；持續破底的快手（1024）跌0.17%，報172.1元。

金融股方面，滙豐（0005）上升0.55%，報45.4元；港交所（0388）微升0.09%，報456元；友邦（1299）漲0.1%，報96.85元；平保（2318）則跌0.2%，報73.65元。

汽車股方面，吉利（0175）微升0.2%，報24.6兀；另外，比亞迪（1211）發佈6月產量約5.12萬輛，按年升53%，銷量5.1萬輛，上升51.3%，今早股價高開1.5%，報235.6元。

維他奶（0345）受內部通告惹來風波，昨日股價以及市值一度急挫，今早股價平開，報25.95元。