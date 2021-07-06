港股失守28000點　黃國英籲防守為上　睇位部署「染藍」概念股

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-07-06 11:51

恒指連跌五日後，累跌逾1100點後，今早未見回穩，甫開市跌幅擴大至逾200點，更一度失守二萬八大關，是5月中以來再度失守主要橫行區，暫最低見27904點，現反覆爭持二萬八。

專家指出，大市走低的主因，仍離不開內地監管機構對科網企業的監管政策，特別的是隔晚美股假期休市，內地叫車平台「滴滴出行」App遭下架對股價的影響，要推遲至今晚才能真正反映。因而加重了港股的觀望情緒，部分投資者先行離場。

恒生科技指數一度跌1.6%，阿里健康及平安好醫生齊跌3%-5%(資料圖片)

網上醫療股受壓 阿里健康跌半成

內地叫車平台「滴滴出行」App遭下架的消息，繼續困擾市場。今早恒生科技指數一度跌最多120餘點或1.6%，創逾一個月低。跌幅最大的為網上醫療平台股，如阿里健康﹙0241﹚及平安好醫生﹙1833﹚，齊跌3%-5%。

豐盛金融集團資產管理董事黃國英接受訪問時表示：「市場要等美股今晚復市，才可以真正react」，方可反映到國際投資者如何理解「滴滴出行」App遭下架的事件及影響。

他提醒投資者，現時大市走勢轉弱，科網股一直受監管政策風險拖低股價，不應冒險撈低，至少等跌勢喘定方作考慮。他直指，「現時估恒指下試什麼低位是冇意思的，倒不如等跌勢喘定，恒指低位回升至28200點再睇」。

黃國英建議留意「染藍」概念股，例如農夫山泉、李寧及華潤啤酒等。（農夫山泉網站）

人行續百億逆回購 季結後再向市場收水

內地的貨幣政策走向，對港股亦有決定性影響。人行今進行100億人幣7天期逆回購操作，中標利率持平於2.2%，即是單日淨回籠200億人幣，延續6月季結後再向市場「收水」的方向。

黃國英指出，現時A股的走勢分化，不過不至於太差。要留意一些和貨幣政策相關的股份板塊，暫時投資價值較低，例如內房股、內險及內銀股，不建議入貨。

如果投資者希望趁低市作中線部署，他建議留意內地消費股，特別是有「染藍」概念(即是有機會在8月20日恒指季檢時獲納入藍籌)的股份，例如農夫山泉(9633)、李寧(2331)及華潤啤酒(0291)等。原因是恒指進行世紀改革後，將逐步納入多個行業的龍頭股份成為藍籌，總有一隻內需股龍頭有望納入，在現時逆市下，不失為一個防守性高的投資部署。