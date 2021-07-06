撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-07-06 19:40

新股市場繼續熱鬧，內地眼科醫療服務集團朝聚眼科（2219）及內地電動車生產商小鵬汽車（9868）共同於今日（6日）公布招股結果，一手中籤率分別為5.67%及10%，中籤率不同，暗盤亦一升一跌，朝聚眼科更罕有「劃一分配」，分析師就認為兩隻新股分配方式有講究，股價走勢大不同。

朝聚眼科罕有「劃一分配」

朝聚眼科每股定價10.6元，香港公開發售錄得超額認購112倍，國際發售部分超額認購約17.83倍。一手500股，中籤率為5.67%，抽18手穩中一手。根據輝立交易平台顯示，暗盤高開13.2%報12元，最低曾見9.14元，收報10.82元，較上市價10.6元，一手賬面賺110元。

值得注意，是次甲組採取罕有的劃一比例分配，即認購500萬元或以下的甲組客，配發比率劃一為5.67%，變相人數較多的「一手黨」相對較難中籤。去年美國小型家電製造商Vesync（2148）便以類似方式分配，結果暗盤表現「火箭式」上升，較招股價升逾一倍。

由於分配比例由保薦人與上市公司釐訂，故此申請人無法得知到底甲組尾抑或乙組頭的「派彩」機會較大。小鵬汽車的乙組頭，相比於甲組尾的4%分配比率，乙組頭有較高的18%分配比率。至於朝聚眼科，由於採用「劃一比例」，故甲組尾的分配比率有5.67%，相反乙組頭只有4.6%，變相登上乙組並非一定能夠獲分更多股份。

華盛證券分析師聶振邦表示，劃一比例分配相信主因是避免在散戶投資者分配時，大量股份落到一手認購者手上，不排除管理層考慮到認購一手股份的散戶，多為財力較小的投資者，較易受情況影響是否繼續持貨。（資料圖片）

若恒指反彈 朝聚首掛有望升一成

華盛證券分析師聶振邦表示，劃一比例分配相信主因是避免在散戶投資者分配時，大量股份落到一手認購者手上，不排除管理層考慮到認購一手股份的散戶，多為財力較小的投資者，是否繼續持貨，較易受情況影響。因此，該分配方式可望股份分發至持貨能力較強投資者手上，嘗試減低上市初期股價波動性。

不過，聶振邦指出，去年上市的Vesync，雖然都以類似方式分配，但當時大市氣氛較好，泡泡瑪特（9992）等新股表現不俗，相對而言，近來奈雪的茶（2150）等新股疲弱，再加上另一隻眼科股兆科眼科（6622）未受追捧，股價屢下挫，但鑒於朝聚暗盤上揚，假如恒指明日能反彈，預料朝聚眼科首掛有望升到11.5元至12元。

聶振邦認為，由於小鵬已在美上市，港股對於散戶未必吸引，不過國際方面可能在對小鵬作出中長線部署，因此公開發售超購倍數與國際超購倍數相差不大。（資料圖片）

聶Sir：小鵬低開後高走

至於另一隻於同日公布招股結果的小鵬汽車，每股定價165元，一手100股中籤率為10%，抽20手穩獲一手。最終公開發售獲超額認購約13.7倍，國際發售部分獲約7.5倍超額認購。可見雖然公開發售超購倍數與國際超購倍數相差不大。

根據輝立交易平台顯示，小鵬汽車暗盤輕微高開報165.1元，收報164.3元，較上市價165元，一手賬面蝕70元。

另外，文件指合共3名承配人獲配發五手或以下發售股份，相當於國際發售127名承配人中約2.36%。該等承配人獲配發根據國際發售初步可供認購發售股份約0.0009%（假設超額配股權未獲行使）。意味著大戶手上的貨亦相當分散。

聶振邦認為，由於小鵬已在美上市，港股對於散戶未必吸引，不過國際方面可能在對小鵬作出中長線部署，因此公開發售超購倍數與國際超購倍數相差不大，但同樣基於小鵬美股已上市，「有心」部署的大戶手上早持有美股，所以是次港股持貨分散。

他指出，小鵬汽車於美國ADS於7月2日收報43.74美元，若以美元兌港股匯率為7.75計算，折合為338.9850元，而1份ADS兌2股普通股，所以換算為169.4925元，相對在港上市價165.00元，僅高2.72%，故此不宜憧憬出現像和黃醫藥 （0013） 於暗盤及上市初日大升的情況。至於小鵬首掛表現，除了今日暗盤表現，還視乎今晚美股表現，若恒指明日能反彈，預料小鵬首掛低開，之後再高走，有望升到165元至170元之間。