渣打：港股第三季26000至30000點區間上落 看好能源股、工業股

撰文： 江麗琦 最後更新日期： 2021-07-06 13:06

渣打香港財富管理發表2021年下半年市場展望，預料經濟復甦有望進一步全球化。雖然聯儲局預期今年第四季宣布逐步減少買債，但該行仍然看好全球股市，惟投資者宜管理回報預期及對波動增加作準備。

展望經濟復甦下，投資者可留意價值股及創新主題發掘機會。加息預期雖然上升，但政策仍具支持性，價值股有望延續上半年跑贏增長股之勢；同時，投資者可聚焦「顛覆性創新」股份，包括5G物聯網、金融科技、電子遊戲、電動車及醫療科技板塊。

在外滙市場方面，該行預料美元或將重現跌勢。美國在增長上的相對優勢料逐步收窄，資金外流尋找更佳投資料將利淡美；歐洲及商品貨幣則有望因而得到提振，亞洲貨幣則受制於區內疫苗接種進度緩慢。

渣打香港財富管理投資策略主管梁振輝表示，港股第二季較悶局，波幅相對較少，料港股第三季波幅會略增，料恒指在26000點至30000點區間上落。他續指，上半年大市較悶局，無明顯催化劑，未來可留意A股表現，而理財通潛在推出，亦令海外投資者對中港市場興趣增加。

渣打香港財富管理高級投資策略師林嘉文表示，隨着環球經濟復甦，疫苗接種發展順利，料經濟可望持續復甦。中港股市中，較看好價值股表現，料能源股、工業股可繼續受惠經濟復甦浪潮，具追落後空間。