外資增持中國地方債規模創紀錄

撰文： 孫素青 最後更新日期： 2021-07-06 14:02

數據顯示，外資6月增持地方債規模創下紀錄新高，對中國債市投資正逐步走向多元化。

據《彭博》報道，中債月度數據顯示，境外機構6月增持地方債7.3億元人民幣，增幅為《彭博》有記錄以來最大；同期淨買入國債約134億元人民幣，增持規模較5月繼續減少124億元人民幣。

此外，6月境外機構增持政策性金融債約109億元人民幣，單月增持規模為2月來最大。截至6月末，中債託管債券中，境外機構持有中國債券總規模約3.3萬億元人民幣。

隨着中國地方政府債券市場的擴容，境外機構對此類債券的興趣度不斷提升。

渣打銀行（Standard Chartered Bank）中國宏觀策略主管劉潔分析稱，外資持有地方債的規模依然很少，但這確實顯示出一種多元化投資的好的跡象，表明外資將不再只購買中國國債。鑑於中國地方政府債券餘額大於國債，外資很有可能將其長期持有的頭寸逐漸從國債向地方債轉移，從而獲得更高收益。

截至6月末，境外機構持有的地方債總量僅約47.2億元，遠不及國債2.13萬億元持倉。不過劉潔認為，隨着越來越多的外國投資者，尤其是外國央行參與在岸回購市場，地方債作為回購質押品的需求也會更大，這也有利於抵消其流動性缺乏的問題。