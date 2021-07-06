網絡釣魚騙案上半年涉及2200萬元　金管局籲「數碼KEY　睇緊啲」

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-07-06 15:48

「網絡釣魚」騙案今年上半年數目激增，金管局聯同香港銀行公會今日（6日）公佈，今年上半年「網絡釣魚」騙案涉及金額達2,200萬元，呼籲公眾提高對「網絡釣魚」攻擊的防範意識，又指銀行不會透過短訊或電郵超連結，引領客戶到其網站或流動應用程式進行交易，更不會透過超連結要求客戶提供任何敏感的個人資料。

金管局今日率先在社交媒體平台，推出兩個以「數碼KEY 睇緊啲，撳LINK前 要三思 !」為主題的帖子，目的是要讓市民大眾清楚知道。

金管局表示「網絡釣魚」詐騙活動近日明顯增加，根據銀行向金管局提交的數字，今年上半年，銀行偵測到的可疑網站、流動應用程式、「網絡釣魚」短訊和電郵的個案高達169宗，較2020年同期的69宗大幅增加145%。受「網絡釣魚」攻擊影響的銀行客戶，由2020年沒有個案增加至今年上半年的111名客戶，涉及的金額達2,200萬元。

金管局指出，網上銀行服務的個人登入資料（包括帳戶名稱、登入密碼和一次性密碼） 在互聯網世界就等如家裏門匙一樣重要，必須妥善保管；以及銀行不會透過短訊或電郵超連結，引領客戶到其網站或流動應用程式進行交易，更不會透過超連結要求客戶提供任何敏感的個人資料（包括登入密碼和一次性密碼）。

金管局又指，如果公眾收到任何短訊或電郵超連結，要求輸入網上銀行個人登入資料，這些短訊或電郵不應是由銀行發出的。市民在點擊任何聲稱為銀行發出的超連結之前，應「三思而後行」。