滙豐歷史網站細說金融業發展　萬件藏品年代遠至乾隆時代

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-07-06 17:28

滙豐（0005）歷史網站今日（6日）正式推出，是由滙豐歷史檔案部團隊，夥拍文化保育專家合作設計，利用數碼化科技和平台，與大眾分享滙豐過萬件由1760年代以來的歷史藏品，細說昔日金融業的發展。

翻查資料，1760年代為清朝乾隆年代。

網站主要分為「歷史」、「藏品」、「網上參觀」、「展覽」四部分，除了英文、繁體中文和簡體中文，網站還設有法文和西班牙文內容，並設有「搜尋」功能，方便公眾尋找文獻和文物，並與多媒體歷史檔案互動，透過「360°虛擬導覽」參觀香港歷史檔案展覽館。而「展覽」部分率先推出的主題展覽名為「札根全球」，講述滙豐自1865年如何在商貿路線提供貿易和基礎設施建設融資，

網站計劃開展至今，已數碼化超過10,000項歷史館藏，內容涵蓋遠至1760年代，近至2010年代的館藏。橫跨世界各地的歷史藏品，展示滙豐的環球網絡網站糅合了滙豐承載的百年歷程，以及與這家跨國企業有關的人物傳奇。

滙豐環球歷史檔案合共長超過5.5公里。而位於香港的歷史檔案部，是本地銀行中規模最大之歷史檔案資源。管理館藏包括年報、會議紀錄、貨幣、照片和影片等。有趣的昔日故事包括：飛行愛好者如何成立了米特蘭銀行飛行學會，竟然成為二戰的準備，以及女性員工所遇到的挑戰。