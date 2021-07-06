金管局余偉文：香港享獨特優勢　 互聯互通趨勢持續

撰文： 江麗琦 最後更新日期： 2021-07-06 19:43

香港金融管理局總裁兼金融學院主席余偉文在金融學院網上研討會時表示，香港作為國際金融中心，享有獨特優勢，可助內地連接國際金融市場。目前不少外國投資者經香港投資內地，亦有內地資金經香港投資海外市場，可見內地為香港提供機會，鞏固香港國際金融中心的地位。

透過不同的「互聯互通」計劃，亦為香港資產管理行業帶來更多機遇。余偉文表示，「互聯互通」計劃將加入兩個新成員，分別是「南向債券通」及「跨境理財通」，透過「南向債券通」內地機構投資者可經香港投資國際及香港的債券，而「跨境理財通」則可助內地個人投資者經香港投資國際的資產管理產品。「互聯互通」趨勢持續，除了有更多國際投資者參與內地市場，料由內地流向國際產品的資金流亦會逐漸增加。

展望央行數碼貨幣的發展，余偉文和國際結算銀行總經理Agustín Carstens均十分重視。余偉文續指，科技是未來大趨勢，金管局目前最重要任務是協助所有銀行使用科技，提供更快捷有效的金融服務，以及提供足夠支援，建立數據中心等。

Agustín Carstens指，各國央行正研究發行央行數碼貨幣，因此需要一個系統，以順利進行國際結算，但要解決各國制度不同問題。