美股盈利估值均高企　提防回調壓力│2021下半年市場策略

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-07-06 20:20

美股三大指數上半年穩步上揚，標普500指數累升15.9%，納指亦升13.6%，兩者再創新高，道指亦累升13.7%。不過，市場分析指，美股盈利與估值已十分高企，再升動力不大，甚至有回調風險。

標普500指數升至達4352點水平，上半年大宗商品急升，通脹急速升溫，美債息亦一度抽升至1.7厘，令科技股及高估值股票自高位回調。不過，其後，大宗商品價格回落及美國總統拜登的基建計劃被縮減規模而令債息下跌。美股再重拾動力，納指及標普均屢創新高。

根據彭博數據，標普500指數目前市盈率達30.7倍，超越2000年科網股爆破時的市盈率。

根據彭博數據，標普500指數目前市盈率達30.7倍，超越2000年科網股爆破時的市盈率。摩根士丹利認為美股未來半年的回調幅度將達到10%或15%左右。在過去的四個季度中，企業盈利超出預期高達兩成，創下一個前所未有的紀錄，企業盈利修正幅度也接近35%，未來的數字無可避免地會錄得下跌，「目前的問題在於當這兩個數字開始出現下滑，其嚴重程度是否會到讓市場關注的地步，但現時對未來十二個月（NTM）市盈率的預估也已經過高。」

另外，摩通預計，全球股指可能會在夏季出現10%的回調，並且預計下半年美股的投資回報率將低於平均值。至於高盛亦預計，標普500指數在2022年3月前將會停留在4200點附近，然後在2023年3月前上升到大約4450至4500點，然後在2024年3月前上升到4600至4700點。不過，截止7月2日，標普500指數已達4352點，或意味今後半年美股上升空間不大，甚至錄得下跌。

Rob Sharps認爲在目前水平入市難以爲投資者在未來取得强勁回報。

普徠仕：下半年難以取得强勁回報

普徠仕認為，2021年首季企業盈利和盈利增長預測急升，尤其是美國更甚，但股價上漲步伐更快，令許多市場的估值均升至歷史高位。雖然個別領域已出現過度投機，例如虛擬貨幣、特殊目的收購公司（SPAC）及散戶大量買賣的部份股票，但全球和美國股市似乎並未處於泡沫階段。不過，即使經濟增長保持强勁，股票投資者的回報也可能較近年遜色。疫情後的經濟復甦似乎在很大程度上已被美國股市消化。

普徠仕總裁、投資主管兼集團首席投資總監 Rob Sharps表示，「估值向來並非捕捉入市時機的指標，而是一個極佳的前瞻性指標，能預示回報潛力。我認爲在目前水平入市難以爲投資者在未來取得强勁回報。」

值得留意的是，該行預計，美國未來數月或可能出現結構性通脹上升，主因來自經濟刺激措施及全球供應鏈脆弱。不過，在經濟復甦動力強勁的情況下，美國國債及投資等級公司債券的收益率仍然出乎意料地低。德國和日本等主要市場的主權收益率屬微不足道或為負數，故令尋求收益及逃避風險的機構投資者對美國國債的需求上升。