中概股偏弱　滴滴插近20%　BOSS直聘、滿幫跟跌

撰文：張小意
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周二美股收盤漲跌不一，納指創盤中與收盤歷史新高，道指收跌逾200點，標普500指數結束7連漲行情。
截至收盤，道指跌208.98點，或0.60%，報34577.37點；納指漲24.32點，或0.17%，報14663.64點；標普500指數跌8.80點，或0.20%，報4343.54點。
熱門中概股收盤多數走低，中國嘻哈第一股普普文化（美：CPOP）暴跌近41%，該公司上周大漲近8倍。
滴滴（DIDI）跌近20%，此前中國國家網信辦要求應用商店下架「滴滴出行」App，並認真整改存在的問題。
BOSS直聘（BZ）跌近16%，滿幫（YMM）跌超6%，此前中國國家網信辦對「運滿滿」「貨車幫」和「BOSS直聘」啟動網絡安全審查。
中概股券商股中，海川證券（MTC）漲超3%，老虎證券（TIGR）跌超14%，富途控股（FUTU）跌超9%。
鬥魚（DOYU）跌超16%，知乎（ZH）跌超15%，貝殼（BEKE）跌超10%，訊鳥軟件（BIRD）跌近10%，嗶哩嗶哩（BILI）跌超9%，叮咚買菜（DDL）跌近8%，聯代科技（UTME）跌超7%，拼多多（PDD）、京東（JD）跌超5%，百度（BIDU）跌近5%。