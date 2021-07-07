恒指跌幅收窄至近200點　朝聚眼科首掛曾飆逾36%｜持續更新

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-07-07 11:05

美股市場假期後復市，三大指數收市個別發展。納指再創收市新高，收報14663點，升24點或0.17%，道指收報34577點，跌208點或0.6%，標普500指數結束7連升，收報4343點，跌8點或0.2%。10年期美債息亦曾跌穿1.35厘關，報1.3498。

港股昨日一度低見27904，收市險守二萬八，報28072點。今早恒指「黑期」挫約150點，在27800附近。另新股上市焦點可留意小鵬汽車，以及朝聚眼科。

【11:00】朝聚眼科首掛曾飆逾三成六

恒生指數跌幅收窄，最新跌184點或0.66%，報27888點。恒生科指最新報7595點，跌51點或0.67%；大市成交額暫為647.83億元。

朝聚眼科（2219）一度升最多逾36%，高見14.46元，現報13.56元，升28%。

錦欣生殖（1951）最新升2.18%，報17.84元。

石藥（1093）漲3.7%，報10.28元。藥明（2269）回上5.4%，報133.3元。

【10:16】港交所飆升逾4%

港交所（ 0388）一度飆升4.5%，高見487.4元，最新報486.4元，升4.33%，成交額27.92億元。

小鵬汽車（9868）最新跌2.6%，報160.7元。吉利（0175）仍跌3.9%，報23.3元；比亞迪（1211）則倒升0.18%，報224.2元。

【09:50】港股跌逾300點

恒生指數最新跌306點或1.09%，報27766點；恒生科指報7513點跌133點或1.74%；大市成交額272.06億元。

騰訊（0700）、美團（3690）挫逾3%，阿里巴巴（9988）亦跌近2%。

吉利（0175）一度瀉逾6%，低見22.85元，最新報23.15元，仍跌4.5%，成交額6.55億元。

藥明（2269）倒升3.4%，報130.7元。

【09:40】新股首掛表現 朝聚眼科上揚17%

內地眼科醫療服務集團朝聚眼科（2219）今日首掛，開報10.6元，與招股價10.6元持平；最新報12.4元，上揚17%。

另有內地電動車生產商小鵬汽車（9868）亦在港首日上市，開報168元，較招股價165元輕微高出1.8%，現造價166元，微升0.61%。

【09:30】滬深三大指數低開

滬深三大指數今早低開。滬指開報3508點，低開21點或0.61%；深證成指開報14592點，低開74點或0.51%；創板指開報3278點，低開13點或0.42%。

【09:20】恒生指數低開295點

恒生指數低開295點，報27777點或1.05%。恒生科指低開91點或1.2%，報7555點。恒生國指開報10142點，跌126點或1.24%。大市暫成交額35.19億元。

昨日受沽壓的藥明生物（2269）續跌5.1%，開報120元。

在監管陰霾下的科技股持續受壓，騰訊（0700）低開1.3%，報552元；美團（3690）低開1%，報287元；阿里巴巴（9988）亦低開1.1%，報207元；京東（9618）挫3.3%，報283.6元；快手（1024）跌0.5%，報170元。

金融股方面，滙豐（0005）開跌1.2%%，報44.7元；港交所（0388）則升2.3%，報477元；友邦（1299）跌0.4%，報96.15元；平保（2318）漲0.33%，報75元。

汽車股方面，吉利（0175）開跌近5%，報23.05元；該公司上半年總銷量逾63萬部，按年增長約19%，達至全年銷量目標153萬部的25%。另外，比亞迪（1211）亦開跌0.9%，報221.8元。