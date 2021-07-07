小鵬汽車率先回港掛牌　何小鵬：時間合適　有賴相關部門支持

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-07-07 12:43

小鵬汽車（9868）今天在港正式掛牌上市，半日跌0.84%。

就不足一年間從美國回到香港雙重上市，小鵬汽車創辦人何小鵬稱，選擇在港上市的這個時間點，是集團認為到了合適的時間點便決定回港進行融資。他又指，在港上市的效率之所以那麼高，有賴於同事努力以及相關部門的支持。

雙重上市難大漲大跌

對於今天小鵬汽車首日破發，小鵬汽車副董事長兼總裁顧宏地稱，是次在港上市屬於雙重上市，與去年在美國新上市有不同，另外基於有美股作參考，小鵬港股難出現像其他IPO這樣大漲大跌。

顧宏地補充，近日中概股比較波動，而香港市場亦相對疲軟，但小鵬美股股價相對穩定，他相信隨著時間美股與港股的價格會相對平衡。

圖中為小鵬汽車副董事長兼總裁顧宏（翟梓謙攝）

時機成熟考慮回A

對於回到國內市場融資的計劃，顧宏地稱由於A股無法與美股直接互換，所以首選香港上市，並預期日後透過互聯互通可接觸到內地的投資者。他補充，只要時機一旦成熟，會考慮回到中國市場進行融資。

小鵬汽車今年上半年合共交付3萬輛車，對於全年的銷售目標，顧宏地指集團不對外公開指引，僅透露去年的研發開支約17億元，而今年將會翻倍。至於毛利率方面，他指近年毛利率穩步提升，但預期下半年推出的兩款新車，包括P5的推出時會「讓利」，令毛利率短暫受壓。

目前小鵬汽車所使用的芯片主要來自多個合作方，何小鵬指現時與芯片龍頭製造商合作良好，但長遠會評估自我研發的可能。對於芯片短缺的問題，顧宏地指今年底至明年初的芯片短缺問題才得以改善。

由於目前小鵬汽車旗下車款還未在港上市，何小鵬稱香港市場是小鵬汽車未來首選發展市場之一，揚言一定會讓小鵬汽車在港出現。

及時應對監管變化

被問到近日有中概股因數據安全被中國監管部門出手審查，顧宏地稱小鵬汽車一直受國內部門的各式各類監管，強調會及時應對監管的變化，與監管部門緊密溝通。

小鵬汽車在港上市以秘密遞表方式提交申請，顧宏地透露，是次在港IPO大概用上三個月，時間相等於一般公司申請第一上市。他重申，若把上市時間推遲，甚至待日後第二上市，申請程序可能得以簡化，但卻未能達到其戰略目標，故經考慮後就認為愈快回港上市愈好。