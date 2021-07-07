MPF｜駿隆：上半年人均賺約1.3萬元　維持全年回報表現6至8%

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-07-07 13:53

強積金顧問駿隆表示，儘管今年上半年市況波動不低，強積金半年表現亦不俗。期內錄得5.1%回報，人均回報達13,265元；6月內人均則回報192元。

上半年三大主要指數中，股票基金指數升8.1%；混合資產基金指數升5.2%；固定收益基金指數跌0.4%。單計6月份，三大主要指數表現持平，股票基金指數、混合資產基金指數均微升0.1%；固定收益基金指數則微跌0.1%。

上半年成員投資取態多以股票基金為主

駿隆表示，於2021年上半年開始，強積金成員的投資取態均以增加風險為主（尤其是從固定收益轉到股票基金）。雖然4月起，資金轉換開始減少，但普遍成員仍對股票基金較有信心；加上強積金成員轉換基金明顯滯後於市場，預期下半年將會有更多資金轉換；惟成員需注意不宜過度捕捉市況。

強積金成員的平均回報為+5.1%，但相同類別的資產中，不同強積金計劃的表現可相距甚遠。以股票基金為例，表現最佳及最差的基金差距高達11％，反映出強積金計劃選擇的重要性。

駿隆指出，北美及歐洲股票造好，市場預期將繼續受惠於美國聯儲局及歐洲央行政策；駿隆維持年初對強積金回報表現的預測為6%至8％，並對歐美市場看好。

駿隆集團常務董事陳銳隆表示，高風險投資者長線可根據自身風險承受能力分段吸納股票基金，長遠而言，大中華及歐洲股票類別基金值博率較高。環球長息持續高企，債券價格持續回落。美匯持續走弱，低風險投資者可考慮人民幣債券基金及保守基金持盈保泰。