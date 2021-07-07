渣打降今年底美國10年期孳息率預測　料年底息率為1.75厘

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-07-07 15:39

渣打發表報告將今年底的美國10年期債息預測，由2厘降至1.75厘；並將明年預測息率由1.8厘降至1.5厘。

渣打於報告內指出，美國10年期國債孳息率已在今年首季見頂，認為孳息曲線傾斜度已受限制，孳息曲線轉趨平坦的走勢會持續至明年，所以將10年期國債孳息率預測下調。該行指出早前預期相關推動孳息率上揚的因素，已在市場反映或漸失去動力。

該行指出推動孳息率上揚的動力仍存在，可是聯儲局的超漸進式指引，反映出貨幣政策會漸進式調整而非突然收緊。該行指出市場認為當局仍未落實收緊貨幣政策，所以上月10年期國債孳息率處於1.5厘或以下。雖然10年國債息曾處於1.5厘以下，但是不認為忽略當局對物價的關注屬明智。

不少市場人士認為，聯儲局對通脹高企屬臨時性感到質疑。可是渣打卻指出聯儲局在上月16日的議息會議，採取較鷹派態度，特別從2022年及2023年息率預測走勢的點陣圖分布，反而對市場人士作出安撫作用。該行預料明年美國經濟增長動力將逐步減退，通脹亦逐步回落至當局目標水平，相信將會減輕當局會採取較進取調整貨幣政策步伐，及對通脹上揚的憂慮。因此將明年底10年期國債孳息率預測降至1.5厘。

該行認為聯儲局調整點陣圖後，讓外界對未來息口調整步伐有更清晰了解，並對該行對孳息曲線更平坦的觀點支持。該行亦調整對明年2年期國債孳息率預測，由0.4厘上調至0.6厘。