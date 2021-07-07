《大叔的愛》「田牧愛巢」曝光　Airbnb一晚要2431元｜溫多娜手記

撰文： 溫多娜 最後更新日期： 2021-07-07 18:45

ViuTV大熱劇《大叔的愛》由「中佬」黃德斌、MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）及Edan（呂爵安）主演，劇情輕輕鬆鬆、非常搞笑，深得觀眾歡心。若果大家想體驗一下Edan及Anson Lo於劇中的生活，可考慮花一晚2,431元，租下二人的「愛巢」！

有網民眼利發現，Airbnb上有疑似「田牧」的愛巢，計及消潔費及服務費，平日一晚放租2,431元，單位有3間睡房，4張床，2個廁所；鄰近尖沙嘴地鐵站，步行1分鐘就到。

翻查網上租屋網，位於尖沙咀的「凱譽」，一個三房單位，目前租金每月叫價為45,000元，以一個月30日計，即每日租金為1,500元，而「田牧」愛巢，不計消潔費及服務費的話，每日租金1,680元相若。

更有趣的是，原來同劇的黃德斌，有份演出的電影《逆流大叔》亦曾在該單位取景，《逆流》導演陳詠燊在facebook貼文提到：「如無認錯，《逆流大叔》中黃德斌間屋，同《大叔的愛》入面田田間屋，其實係同一間屋嚟。緣份嘅嘢真係殘忍，一個大叔愛上咗一個小鮮肉之後，發現自己心愛嘅小鮮肉，竟然同另一個小鮮肉住返喺佢以前嘅舊居度，實在太…劇情自己接，我已經亂到諗唔到…」

+ 6 + 6 + 6