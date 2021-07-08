美聯儲高層相繼任期屆滿　拜登最多安排四個「自己人」

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-07-08 08:34

美聯儲（Fed）決策層正面臨大洗牌，拜登（Joe Biden）政府在考慮是否替換包括聯儲主席鮑威爾（Jerome Powell）在內的多名高官。

《華爾街見聞》報道，目前美聯儲共計七名理事席位還有一個空缺。而且，美聯儲的一二把手——鮑威爾和聯儲副主席克拉裏達（Richard H. Clarida）的任期將分別在2022年2月和1月到期，負責金融監管的副主席Randal Quarles的任期2021年10月就到期。若他們三人都不連任，理事席位還可能空出三個。因此，2022年拜登可以最多在美聯儲決策層安排四個「自己人」。

有媒體引述知情者指，拜登政府的官員在討論，利用有空位之機重塑美聯儲理事會，讓美聯儲更配合拜登政府的優先事務，比如從嚴監管銀行業、貧富差距、少數族裔和管理層人員多元化。白宮並沒有單獨考慮美聯儲主席人選問題，而是將幾個理事席位的任命一同考慮在內，以便讓聯儲政策同拜登政府的工作計劃更一致。

考慮到目前沒有明確的信號暗示未來美聯儲主席有新人選，鮑威爾又表達了連任的興趣，媒體預計，他可能再任四年聯儲主席，認為這符合幾十年來保持美聯儲領導層延續性的傳統。

另外，媒體提到影響鮑威爾連任的一個重要因素：有知情人士透露，鮑威爾的前任、現任美國財長的前美聯儲主席耶倫（Janet L. Yellen）告知身邊人，她和鮑威爾關係好，並且對他領導聯儲決策渡過新冠疫情危機的表現感到滿意。

不過，媒體指出，讓鮑威爾連任就減少了史上首次任命少數族裔美聯儲理事的機會，這可能招致進步派民主黨人的批評。要減少民主黨內矛盾，可能可以提出解決多元化需求的一攬子任命。

Bill Clinton執政時期任美聯儲副主席的經濟學家Alan Blinder表示，為了保證在美國經濟復甦期間政策穩定，拜登會得到很有理由的建議，建議他讓鮑威爾再幹一屆。Blinder評價，鮑威爾在聯儲主席任內成績突出，如果拜登問我，我就會建議留任。

而2021年6月初Quarles曾暗示，雖然他的金融監管副主席職務10月就到期，但他作為聯儲理事的任期可以延長到2032年。他當時說，即使不再任主席或副主席，也會將聯儲理事會的職務任到期滿，這是美聯儲的一種傳統。