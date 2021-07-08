港股急瀉500點　失守27400點關　科指穿近3%穿7400關｜持續更新

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-07-08 11:34

美國10年期債息跌穿1.3厘，創4個月低位，美股標指及納指再度破頂。市場將聚焦聯儲局公布的6月議息會議紀錄。

另港股昨日低收112點，失守28000關，收報27960點，睇實3月25日橫行區間低位27505點。今早恒指「黑期」在27860附近，跌約20點，今日港股表現又如何？

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【11:24】失守27400點關

港股跌幅再擴大，現瀉562點或2.01%，報27397點。科指亦挫219點或2.9%，報7384點。

騰訊（0700）挫逾3%，現報532元。阿里（9988）跌2.4%，報200.8元。

滙豐（0005）跌逾1%，建行（0939）跌1.6%，報5.62元，工行（1398）跌1.3%，報4.52元。

【10:55】吉利漲近3%

恒生指數最新報27427點，瀉533點或1.91%；恒生科指亦挫200點或2.63%，報7403點，曾一度跌穿7400點關口。大市成交金額暫為766億元。

ATMJ股急挫，騰訊（0700）最新報531.5元，跌3.1%；阿里巴巴（9988）最新跌2.5%，報200.6元；美團（3690）挫5.7%，報269.8元；京東（9618）亦跌2.6%，報279.6元。

港交所（0388）升幅收窄，微升0.86%，報495.2元。友邦（1299）則跌2%，報95.05元；平保（2318）跌2.87%，報72.75元。

汽車股普遍造好，吉利（0175）漲2.9%，報24.75元；比亞迪（1211）升1.16%，報227.8元。

【10:34】港股跌穿27500點

港股跌穿27500點，最新瀉502點或1.8%，自今年1月以來新低。恒生科指報7410點，跌193點或2.54%，創去年10月新低。大市成交金額暫為626億元。

【10:24】恒生科指失7500點關

恒生指數跌423點或1.51%，最新報27537點；恒生科指報7443點，跌160點或2.11%。大市成交金額暫為569億元。

【10:00】騰訊曾跌穿530元

騰訊（0700）跌穿530元，低見529.5元，跌至30天低位。最新報533.5元，跌2.7%。阿里巴巴（9988）跌至200.4元30天低位，最新報201.2元，跌2.2%，成交金額達14.16億元。

【09:54】恒指跌逾300點 創3個月新低

恒指持續向下，現報27650點，跌310點或1.11%，創3個月新低；科指跌134點或1.76%，報7469點，

騰訊（0700）最新報531.5元，跌3.1%。阿里巴巴（9988）一度低見201元，創30天新低，跌2.24%，報201.2元；京東（9618）亦跌2.4%，報280元。

【09:47】港交所重上「啡底股」

恒生指數最新跌200點或0.72%，報27760點。恒生科指跌101點或1.34%，報7501點。

體品用品股回吐，特步（1368）跌逾2%，報15.58元；安踏（2020）跌1.37%，報179.9元；李寧（2331）亦跌2.5%，報90.65元。

藥明生物（2269）續升2.8%，報138.2元。

港交所（0388）一度飆至510元，現升2.85%，重上「啡底股」，報505元。

【09:20】恒生指數低開79點

恒生指數低開79點或0.28%，報27881點。恒生科指低開55點或0.73%，報7548點。恒生國指開報10092，跌56點或0.56%。大市暫成交額47.81億元。

科技股龍頭騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）旗下公司被罰款，今早股價分別低開1.6%及1.7%，報540元及202.2元；美團（3690）跌1.5%，報281.8元；京東（9618）挫2.8%，報279元；另連續七日破底的快手（1024）微低開0.5%，報164.2元。

小米（1810）平開，報25.7元，公司公布發行12億美元債券，當中包括4億綠色債劵。

金融股方面，昨日急升的港交所（0388）開報495元，升0.82%，友邦（1299）升0.6%，報97.55元；平保（2318）則跌0.5%，報74.5元；滙豐（0005）平開，報44.6元。

思摩爾（6969）料中期盈利按年增34.25倍至37.96倍，今早股價高開7.2%，報44.8元。

新股康諾亞生物（2162） 及朗詩綠色生活服務（1965）今日掛牌。前者高開46.3%，報78元；後者亦高開88.7%，報6元。