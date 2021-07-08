港股瀉逾800點　失守27200點　新世界挫近4%

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-07-08 16:17

美國10年期債息跌穿1.3厘，創4個月低位，美股標指及納指再度破頂。市場將聚焦聯儲局公布的6月議息會議紀錄。

另港股昨日低收112點，失守28000關，收報27960點，睇實3月25日橫行區間低位27505點。今早恒指「黑期」在27860附近，跌約20點，今日港股表現又如何？

阿里巴巴跌逾2% 直逼200蚊大關 投資者此價位築「長城」

反壟斷再出大打殘ATM 阿里一度下試200元 騰訊創逾半年新低

【16:15】恒指全日挫逾800點

港股今日走勢極為疲弱，全日跌幅逾800點，並且成交額逾2,000億元，反映出大市今日承受沽壓不輕。

恒指收市報27153點，跌807點，國指報9822點，跌327點，科指報7321點，跌281點。成交額為2052.59億元。

【15:08】恒生指數跌逾800點

恒生指數最新跌逾800點，低見27139點，最新報27159點，跌801點或2.87%。

【14:43】港股跌近800點

港股跌勢持續，曾低見27167點，最新跌789點或2.82%，報27171點。科指最新報7318點，跌284點。

阿里巴巴（9988）一度插3.8%，低見198元，最新報198.3元，跌3.64%；騰訊（0700）亦跌至52周新低見525.5元，最新報529元，仍跌3.6%；美團（3690）挫5.8%，報269.4元；京東（9618）瀉3.6%，報276.8元；快手（1024）報162.1元，跌1.8%。

新股康諾亞（2162）最新報69.6元，升30.58%；朗詩綠色生活（1965）亦升72.64%，報5.49元。

【13:40】恒指瀉2.51%

恒指瀉701點或2.51%，報27259點；國指瀉297點或2.93%，報9852點；科指瀉280點或3.69%，報7323點。大市成交額1,222億元。

美團﹙3690﹚瀉6.71%，成表現最差藍籌。另外，瑞聲﹙2018﹚亦瀉6.23%。

阿里﹙9988, 瀉3.59%，報198.4元。

騰訊（0700）瀉3.28%，報530.5元。

【13:10】港股挫逾600點

港股午後跌幅擴大，恒指最新挫626點，報27339點，成交額1,070億元。

科技指數挫3.53%，報7,335點。阿里巴巴﹙9988﹚失守200元，報199.6元。

【12:18】 創夢天地、非凡中國、長實等創52周新高

港股半日大瀉逾500點，創半年新底，不過仍有股份逆市向好，暫共有49隻股份或ETF創52周新高。

其中，創夢天地﹙1119﹚半日升8.22%，報5.79元，創高率為10.02%。

另外，非凡中國﹙8032﹚亦升5.23%，創高率為6.36%。

「誠哥系」和記電訊香港﹙0215﹚及長實﹙1113﹚分別升3.84%及0.81%，同創一年高。

【12:10】科網股半日遭受洗倉 阿里曾觸及200元低位

港股急挫，先跌穿今年3月25日的27505低位，再一度失守27400點，恒生指數半日跌559點或2%，中午收報27401點。恒生科指同樣跌穿7400關，中午收報7377點，半日跌225點或3%。恒生國指亦失10000大關，中午收報9908點，跌241點或2.4%。大市半日成交額1,005億元。

科網股遭受洗倉，阿里巴巴（9988）一度觸及200元，創52周新低，中午收報200.2元，跌2.7%。騰訊（0700）挫近3%，收報532.5元；美團（3690）瀉逾半成，收報270.4元；京東（9618）跌3.4%，收報277.2元；快手（1024）續尋底，挫2.18%，報161.5元。嗶哩嗶哩（9626）跌逾7%，小米（1810）跌逾1%。

汽車股方面，吉利（0175） 半日漲近4%，中午收報25元，暫為表現最好的藍籌；比亞迪（1211）升1.6%，收報228.8元，長汽（2333）則挫3%，報25.75元。另外再獲北水青睞的贛鋒鋰業（1772）半日亦升1.4%，收報134.5元。

海底撈（6862）半日瀉5.3%，中午收報40.75元，成交金額4.7億元。

油股亦受挫，中海油（0883）半日瀉4.4%，中午收報8.51元；中石油（0857）挫5.4%，收報3.52元；中石化（0386）亦跌2.1%，收報3.77元。

【11:24】失守27400點關

港股跌幅再擴大，現瀉562點或2.01%，報27397點。科指亦挫219點或2.9%，報7384點。

騰訊（0700）挫逾3%，現報532元。阿里（9988）跌2.4%，報200.8元。

滙豐（0005）跌逾1%，建行（0939）跌1.6%，報5.62元，工行（1398）跌1.3%，報4.52元。

【10:55】吉利漲近3%

恒生指數最新報27427點，瀉533點或1.91%；恒生科指亦挫200點或2.63%，報7403點，曾一度跌穿7400點關口。大市成交金額暫為766億元。

ATMJ股急挫，騰訊（0700）最新報531.5元，跌3.1%；阿里巴巴（9988）最新跌2.5%，報200.6元；美團（3690）挫5.7%，報269.8元；京東（9618）亦跌2.6%，報279.6元。

港交所（0388）升幅收窄，微升0.86%，報495.2元。友邦（1299）則跌2%，報95.05元；平保（2318）跌2.87%，報72.75元。

汽車股普遍造好，吉利（0175）漲2.9%，報24.75元；比亞迪（1211）升1.16%，報227.8元。

【10:34】港股跌穿27500點

港股跌穿27500點，最新瀉502點或1.8%，自今年1月以來新低。恒生科指報7410點，跌193點或2.54%，創去年10月新低。大市成交金額暫為626億元。

【10:24】恒生科指失7500點關

恒生指數跌423點或1.51%，最新報27537點；恒生科指報7443點，跌160點或2.11%。大市成交金額暫為569億元。

【10:00】騰訊曾跌穿530元

騰訊（0700）跌穿530元，低見529.5元，跌至30天低位。最新報533.5元，跌2.7%。阿里巴巴（9988）跌至200.4元30天低位，最新報201.2元，跌2.2%，成交金額達14.16億元。

【09:54】恒指跌逾300點 創3個月新低

恒指持續向下，現報27650點，跌310點或1.11%，創3個月新低；科指跌134點或1.76%，報7469點，

騰訊（0700）最新報531.5元，跌3.1%。阿里巴巴（9988）一度低見201元，創30天新低，跌2.24%，報201.2元；京東（9618）亦跌2.4%，報280元。

【09:47】港交所重上「啡底股」

恒生指數最新跌200點或0.72%，報27760點。恒生科指跌101點或1.34%，報7501點。

體品用品股回吐，特步（1368）跌逾2%，報15.58元；安踏（2020）跌1.37%，報179.9元；李寧（2331）亦跌2.5%，報90.65元。

藥明生物（2269）續升2.8%，報138.2元。

港交所（0388）一度飆至510元，現升2.85%，重上「啡底股」，報505元。

【09:20】恒生指數低開79點

恒生指數低開79點或0.28%，報27881點。恒生科指低開55點或0.73%，報7548點。恒生國指開報10092，跌56點或0.56%。大市暫成交額47.81億元。

科技股龍頭騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）旗下公司被罰款，今早股價分別低開1.6%及1.7%，報540元及202.2元；美團（3690）跌1.5%，報281.8元；京東（9618）挫2.8%，報279元；另連續七日破底的快手（1024）微低開0.5%，報164.2元。

小米（1810）平開，報25.7元，公司公布發行12億美元債券，當中包括4億綠色債劵。

金融股方面，昨日急升的港交所（0388）開報495元，升0.82%，友邦（1299）升0.6%，報97.55元；平保（2318）則跌0.5%，報74.5元；滙豐（0005）平開，報44.6元。

思摩爾（6969）料中期盈利按年增34.25倍至37.96倍，今早股價高開7.2%，報44.8元。

新股康諾亞生物（2162） 及朗詩綠色生活服務（1965）今日掛牌。前者高開46.3%，報78元；後者亦高開88.7%，報6元。