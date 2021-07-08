港股難擺脫弱勢　若博短線反彈　可留意呢類股｜許繹彬

撰文： 許繹彬 最後更新日期： 2021-07-08 12:00

正當市場以為港股終於捱過「五窮六絕」可以迎來「七翻身」，但踏入七月卻錄得四連跌，更失守28000水平。28100的重要支持被推倒，前景仍然未明。

大市下跌的主要原因，與國內連續數天不斷傳出對股票市場不利的消息不無關係，先有中概新股滴滴出行（美：DIDI）涉嚴重違法收集使用個人信息因而因國內下架整改，此消息一出，市場相信內地繼反壟斷後，開始會監管違法使用個人信息的平台，更有傳內地當局不滿滴滴出行不顧勸誡貿然赴美上市，懲罰力度將會超阿里。

因消息言之鑿鑿，引發本港科網小股災，恒生科指截至昨天一度跌穿7500點水平，一向反彈力強的科網龍頭（ATMX）全線跑輸大市，而騰訊（0700）股價更跌穿550元，美團（03690）跌穿300大關，跌至半年低位。

醫藥板塊亦受壓

茅頭不但直指科網股，同時亦有消息傳出國家藥品監督管理局藥品審評中心於上周五發佈「關於公開徵求《以臨床價值為導向的抗腫瘤藥物臨床研發指導原則》」意見的通知書。市場憂慮往後獲批上市新藥數量減少，影響未來CXO公司（醫藥外包）的盈利能力。消息拖累一眾醫藥股如藥明生物（2269）等暴瀉，慶幸的是醫藥股仍能在昨天（7日）逆市反彈。

筆者認為，國內突傳出不同對股市不利的消息，相信「空穴來風，未必無因」，所以接下來可能會有更多與違反使用個人訊息的消息出現，此明顯會對科技股不利，特別是在美上市的中概股，因為不少此類股份醖藏著龐大的個人資料，所以投資者宜格外留神市場上的消息，短期相信科網股亦存有頗大的波幅。

美股方面，大市終於出現調整，不過由於美股現階段的水平仍可算是全球最強，現階段暫仍只會視作技術性調整，但反映科技股指數的納指，其跌幅顯得溫和，所以建議投資者可以留意不涉及個人私隠的科技股作反彈之選，例如軟體即服務股（SaaS）中的微盟（2013）及明源雲（0909）等股份，部署反彈短炒。