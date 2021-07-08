恒指插逾700點創半年低　真突破還是假突破？　專家從兩點分析

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-07-08 14:31

港股今突插逾700點，失守3月25日的低位27505點，創自1月7日以來的半年新低。截至;中午13時55分，恒指低見27223點，跌幅逾2.5%，暫見連跌8個交易日，當中6日出現大陰燭。

成份股方面，美團（3690）大插半成，失守270元關，較近日高位338元累跌兩成。騰訊（0700）亦跌近4%，低見525.5元，創今年新低；阿里巴巴（9988）則跌逾3%，失守200元「血肉長城」大關，逾億元資金「護盤」失敗。

方博科技（Finbot）聯合創辦人及瑭明資本董事曾啟邦指，AI投顧對2倍看淡恒指的7500目標價設於4.96元，意味AI推算恒指將在現價進一步下跌近4%。（資料圖片）

AI現「熊」信號

方博科技（Finbot）聯合創辦人及瑭明資本董事曾啟邦指，公司研發的智能投資顧問（Robo-advisor）發出信號，建議買入南方東英恒生指數每日反向（x2）ETF（7500），並沽出南方東英恒生指數每日槓桿（x2）ETF（7200），反映出現大市「熊」信號。

曾啟邦稱，AI投顧對2倍看淡恒指的7500目標價設於4.96元，距離現價約4.6元約有7.8%，即意味AI推算恒指將在現價進一步下跌近4%，低見26300至26600點。他補充，從技術上恒指已經出現「三重頂」，均是由29400點水平受阻，今日並一口氣失守3月底及5月中的低位，分別為27505點及27718點。

由於AI投顧主要是炒作短線為主，今天並未對任何股份發出買入信號，但曾啟邦認為當前不少個股下跌，是對價值投資的考驗，相信騰訊（0700）及阿里巴巴（9988）長線價值仍然吸引。

結好證券客戶投資組總裁盧駿匡認為，昨晚美股破頂之際，港股相對表現弱，不過港股近期一向不跟隨美股走勢，故不令人意外。而今日內地股市走勢並非太差，反映港股傾向可能出現技術性下跌。

結好證券客戶投資組總裁盧駿匡認為，250天線並非技術支持，要向下尋找技術支持應以過往的未修補的上升裂口作基準。（彭博）

下試250天線機會大

盧駿匡強調，雖然港股失守3月25日的低位27505點，但要判斷大市走勢須視乎兩點，其一是今日的收市價是在27505點之上或下，若然收市高於27505點，今日的跌勢有可能是「假突破」，反之亦然。其次是以今日的低位作標準，若未來數個交易日失守該水平，反映資金有追沽跡象，下試250天線的機會較大。

雖然目前多隻恒指重磅股「挨近」或失守250天線，但盧駿匡認為港股長線市寬不俗，在700隻股份之中，逾六成股份的50天線仍高於250天線，「好少（市寬）咁高而出現熊市」，故他傾向相信是牛市週期的大型調整，更指參考長達5至6年的牛市之中，總有3至4次的回落至250天線的情況，形容是「千載難逢的入市機會」。

騰訊早已失守250天線，比恒指走勢更弱。（資料圖片）

不宜選「落後股」

不過，盧駿匡提醒投資者不宜胡亂「撈底」，首要不選擇細價股，其次是盡量避免買入跑輸大市、低於250天線的個股。他指出，假如一隻股份基本面不俗，在大市下跌時資金亦不會過分拋售，此類股份往往在大市回升時率先跑出。他建議投資者待大市跌穿250天線後，才慢慢從「成籮橙」之中慢慢揀。

至於恒生指數方面，盧駿匡稱250天線並非技術支持，僅屬心理關口，要向下尋找技術支持應以過往的未修補的上升裂口作基準。他以12月30日的上升裂口為例，前一天29日的收市價為26568點，亦剛好是7月7日大陰燭的開市位26571點，兩點剛好成為後市的重要支持。