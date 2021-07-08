柏傲莊III重建｜專家：對新世界影響可控　或僅影響項目入帳時間

撰文： 許世豪 最後更新日期： 2021-07-08 20:00

新世界（0017）及港鐵（0066）合作發展的大圍站柏傲莊 III ，發現第1座及第8座的牆身底座部分混凝土強度未達標，主動提出拆卸重建，料需延期交樓約九個月，原定預計關鍵日期為2023年6月30日，即現延至約2024年3月底，受影響的住戶涉846戶。

新世界營業及市務部總監黃浩賢於上月20日受訪時稱，柏傲莊 III 截至當日合共售出835伙，套現逾122億元。翻查中期業績，單是柏傲莊 III 的銷售額，已等同2021財年200億元香港合同銷售目標的六成一。若計及其他項目，截至去年底的2021財年上半年，香港應佔物業合同銷售金額約為263億元，已超全年目標。

黃敏碩：料最多影響物業合同銷售入帳時間

寶鉅證券董事及首席投資總監黃敏碩直言，事件最多影響柏傲莊III於業績中的物業合同銷售入帳時間，「公司回應得都算快同積極，今日跌市都係市況拖累。」翻查資料，集團估計，柏傲莊I及II，將於2023財政年度入賬，意味柏傲莊III，或最快要到2024財年或以後，才有望入賬。

他認為，新世界中、長線而言，仍屬值得投資的股份，「估值都有拆讓，唔擔心（如科技股般）出現洗估值的情況，之後亦有啟德體育園的大項目，若果中概股繼續受國策影響拖累，或有資金會追入地產股。」因此短線而言，若股價守得住38元水平，投資者可考慮買入。

黃敏碩認為，事件最多影響柏傲莊III於業績中的物業合同銷售入帳。（資料圖片）

交銀料影響可控：證明公司抽查嚴謹

交銀國際董事（房地產研究）謝騏聰就表示，一般而言一個新盤項目毛利率約兩成，今次涉事僅第1座及第8座，只興建底層就已經發現相關問題，相信影響可控，「好初期已經發現，唔係起好晒成幢先出事，又唔涉及假文件呢類問題，抽查期間發現，證明公司嚴謹。」

他估計，今次事件主要責任或於承建商身上，即使未能完全追討，對新世界而言屬「有限數」。他相信，單就事件而言對股價影響不大，但以目前市況轉弱，有望與內地「通關」的預期亦已反映於股價上，「若果通關規模不似預期，例如只係同澳門通關，對零售業不會有大幫。」屆時或影響地產發展商的租金收入部分，前景不太利好地產收租股。

今日（8日）新世界股價受大市拖累，跌3.88%，收市報38.4元；港鐵則逆市向上，收市微升0.34%，報44.1元。

獲額外津貼及利息補償

新世界就事件向受影響人士致歉，並向受影響的846戶買家作出四大承諾，包括買家可選擇繼續完成買賣合約，或即時取消成交，無論選擇那一個方案，均可以獲得額外津貼及利息補償；從2023年6月30日至成交日，以最優惠利率加兩厘（即7％）計算，最多可獲全期利息補償；提供額外津貼，以購買樓價1,500萬元單位的即供買家為例，額外津貼連利息補償可獲115萬元。

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開埠以來新盤「票王」

新世界（0017）及港鐵（0066）合作發展的柏傲莊分三期發展，是次涉事的第三期柏傲莊 III ，提供892伙，包括一房至四房戶型，實用面積由285至1,676平方呎。另設有8個四房特色天台戶。截至6月30日止，柏傲莊 III 累沽出845伙，佔單位總數的85%，而本月再沽1伙。其中有連天台特色單位，呎售45,132元，破盡新界分層特色戶紀錄。而項目亦因為收票3.05萬張，成為開埠以來新盤票王。

柏傲莊 III 套現逾120億

新世界營業及市務部總監黃浩賢上月20日稱，柏傲莊III第三輪推售173伙，沽出169伙，套逾27億元；截至當日，柏傲莊III合共售出835伙，套現逾122億元。柏傲莊系列合共至今累售3,028伙，佔整個項目約98%。