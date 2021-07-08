高盛：2021年外資持有A股比例有望創歷史新高

撰文： 蘇梓墨 最後更新日期： 2021-07-08 17:00

據《中國證券報》報道，高盛首席中國股票策略師劉勁津在7月8日召開的「高盛2021上半年中國宏觀經濟暨資本市場動態回顧及下半年展望媒體電話會」上表示，2021年外資持有A股比例有望創歷史新高，北向資金今年以來買入較為強勁，受到市場持續關注，但海外公募基金對中國股票的配置處於歷史低位。

劉勁津表示，放眼於市場周期，中國股市正處於企業盈利主導的增長期，預計企業盈利將在今明兩年分別增長23%和15%，並推動指數繼續上行。宏觀模型預計中國股票市盈率將在2021年年底到達15.8倍。

從行業配置角度來看，劉勁津表示，成長型股票自五月中旬起重新跑贏價值型股票，但投資者下半年應均衡配置成長型、價值型股票。具體而言，高盛看好傳媒及零售等長期增長的板塊，建議關注以交通運輸及能源為代表的部分周期性板塊。此外，消費板塊迎來複蘇，餐飲、旅遊等行業成長空間較高。預計宏觀政策將在下半年逐步寬鬆，基建板塊也將迎來成長空間。

「2021年外資持有A股比例有望創歷史新高，北向資金今年以來買入較為強勁，受到市場持續關注，但海外公募基金對中國股票的配置處於歷史低位。」劉勁津分析。他表示，近兩年，海外投資人配置A股風格發生了明顯改變，逐漸從以被動型配置A股為主，向包括主動型配置、被動型配置等在內的多元化配置轉變。