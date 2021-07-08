市監局再出手罰科企　騰訊阿里破底跌逾3%　兩股最高危│財經評論

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-07-08 21:11

中國監管科技行業進一步加強監管，觸發中資科技股今日大成交急跌，騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）均跌逾3%，阿里巴巴更跌穿200元。瑞信分析各大科企風險因素，風險最低的為拼多多（美：PDD），其次為騰訊和京東（9618），最高危的是阿里和美團。

國家市場監督管理總局（下稱「市監局」）在7月7日宣布，阿里、騰訊、滴滴、蘇寧、美團五大互聯網平台共22宗合併或收購案均違反了《中華人民共和國反壟斷法》第二十一條，構成違法實施經營者集中，評估認為不具有排除、限制競爭效果。市監局對涉案企業分別處以50萬元罰款。

「反壟斷法」第二十一條指出，經營者集中達到國務院規定的申報標準的，經營者應當事先向國務院反壟斷執法機構申報，未申報的不得實施集中。而據市監局作出處罰依據的第四十八條「經營者違反本法規定實施集中的可以處五十萬元以下的罰款」，此次罰款已屬頂格。

阿里巴巴被「反壟斷」罰款後，股價一沉不起，今再跌4%，報197.3元，失守200關。（Reuters）

追溯至十年前案件

市監總是次處罰的違法案針對多間互聯網平台經濟投資併購事件，並且時間跨度很長。最久遠的個案為追溯至十年前的案件，包括蘇寧易購2011年與三菱重工設立合營企業，及騰訊2011年收購獵豹移動股份。其中，滴滴涉案數量最多，共8宗個案，主要發生在2017至2019年，阿里巴巴6宗個案，騰訊涉案5宗。

誠然，這不是市監總第一次通報違法實施經營者集中案，並作出行政處罰。去年12月14日，阿里巴巴、閱文（0772）和豐巢因收購案未申報，被市場監管總局分別罰款50萬元。又在今年3月12日，市監局依法對互聯網領域10起違法實施經營者集中案作出行政處罰決定，對涉案的12家企業分別罰款50萬元，涉及銀泰等。

早於2016年中共總書記習近平在網絡安全和信息化工作座談會上表明「互聯網不是法外之地」，並多次強調了互聯網法治理念，例如「完善依法監管措施」、「要依法加強對大數據的管理」、「依法加強網絡空間治理」，其後中央監管部門又不斷約談科企，並要「防範資本無序擴張」及「強化反壟斷」。而最新滴滴身上，可見「數據安全」成另一風險。

瑞信：監管風險拖低中資科技股估值

綜合內地監管機構行動，科網巨頭面臨4大監管方向：反壟斷、阻無序擴張、保障小商戶、數據安全。瑞信就「反壟斷」及「數據安全」方面進行深入了解，該行預料監管風險將會持續，但認為監管當局旨在確保數據安全、推動公平競爭、社會關懷，並同時鼓勵創新。

不過，瑞信指，中央監管不確定風險需時消化，拖低中資科技股估值，並改變經營環境及社會責任或影響盈利，但主要反映在今年預測，但尚未反映到明年及以後預測。

該行對內地互聯網企業的喜愛優先順序是騰訊、美團、拼多多、阿里巴巴和京東，而新東方（美：EDU）予中性評級，好未來（美：TAL）更予「跑輸大市」評級。

瑞信偏好高增長且低競爭風險，並具有變現能力及具盈利能見度的公司，認為拼多多和京東相對而言可成為受惠者。

拼多多京東成受惠者

瑞信指，當審視監管風險時，認為遊戲行業早於2018年大致完成整改，相信風險不大。美團方面，反壟斷調整中，而監管風險為勞工權益和社區團購平台價格，目前監管的風眼位在線上教育。至於電商則已正在進行經營上改變和整改，包括改善價格制度，認為最大風險的是直播平台電商。

阿里巴巴則因已被罰款和整改，監管不確定性較低，相信其困難來自增長和競爭。相對而言，拼多多和京東成為受惠者。因此，瑞信偏好高增長且低競爭風險，並具有變現能力及具盈利能見度的公司。

市場正下調科企估值

事實上，去年科技股股價已累升不少，估值亦快速飆升，騰訊去年已升逾5成，今年最高更升至775.5元，美團去年更大升1.9倍，十分驚人。目前市場對科企重新審視盈利前景後，並對下調其估值，投資者要注意風險。