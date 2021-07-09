美股｜指數齊下挫　中概股360金融跌兩成　滴滴四日跌四成

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-07-09 05:13

美股三大指數周四集體下挫。道指跌 263 點。前一天雙雙創歷史新高的標普 500 周四跌近1%，納指數跌 0.7%。中概股成重災區，360金融（QFIN）跌21.485%，陸金所（LU）跌14.85%，新東方教育科技集團（EDU）跌9.812%，騰訊音樂（TME）跌6.960%，分別創52週新低。在美上市後遭國內下架整治的滴滴出行（DIDI）再跌5.8%，連續四日下挫，累跌近40%。

美股收市，道指數收盤下跌263.29點或0.76%，報34418.50點；標普500指數下跌36.39點，跌0.83%，報4321.81點；納指跌105.3點或0.72%，報14559.8點。

美國勞工部最新的每周初次申請失業救濟人數意外上升至 373,000，高於預期。表明就業復甦放緩。根據道瓊斯的數據，經濟學家預計在截至 7月3日的一周內將有 350,000 名首次申請失業救濟的人。

大盤科技股微軟、蘋果、Facebook 和谷歌母公司 Alphabet 股價均下滑。晶片股美光（MU）、輝達（NVDA）、高通（QCOM）、英特爾（INTL）和應用材料（AMAT）均下跌超過 1%。標普11個板塊全線下跌，金融版塊跌幅居前，成分股高盛等跌超2%。醫療版塊逆市倒升，iBio(IBIO)盤後漲超20%。