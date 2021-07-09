中國嘻哈第一股　上市兩日股價翻12倍　四交易日又跌近八成

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-07-09 08:46

「嘻哈第一股」普普文化（美：CPOP）周四開盤大跌超20%，股價報20.48美元，總市值降至4.88億美元。

普普文化於6月30日赴納斯達克上市，發行價為6美元，上市首日股價大漲405%。隨後幾個交易日繼續上漲，股價在7月2日一度突破78美元的新高，市值也一度突破18億美元。

但隨後，普普文化股價便走低。近三個交易日以來，普普文化股價已跌去近80%。

公開資料顯示，普普文化成立於2007年，主營嘻哈文化內容運營。曾於2016年掛牌新三板，2019年從新三板退市。此外，招股書顯示，截至6月30日的2019財年與2020財年，普普文化營收分別1903萬美元、1569萬美元。2019年，普普文化在嘻哈文化公司、街舞公司中營收均居第二。

格隆匯報道，由於普普文化的主要收入來自活動主辦、策劃、執行以及營銷業務，對舉辦活動等線下業務存在依賴性，但因疫情相關活動被迫暫停，在一定程度上影響了盈利水平。好在隨着後期疫情逐漸受控，普普文化的業務得以有效展開，經營情況有所緩解。

但整體來看，由於行業目前集中度不高，相對分散，普普文化還未具備絕對的龍頭優勢。根據Frost & Sullivan數據，2019年普普文化在嘻哈文化公司中營收排在第二，市場份額為1.1%，在街舞公司中營收排在第二，市場份額為1.5%，均僅次於嘻哈幫，後者涉足培訓教學、品牌服飾、演藝包裝等產業。