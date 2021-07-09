中國央行副行長再警告：Bitcoin威脅金融安全和社會穩定

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-07-09 08:32

國務院新聞辦公室於2021年7月8日（星期四）上午10時舉行國務院政策例行吹風會，中國人民銀行副行長范一飛，中國人民銀行支付結算司司長温信祥、中國銀行保險監督管理委員會消費者權益保護局局長郭武平介紹金融機構減費讓利惠企利民有關情況，並答記者問。

范一飛稱，數字貨幣發行主體可以分成私人數字貨幣以及央行數字貨幣。私人數字貨幣的典型代表是比特幣（Bitcoin）等這樣的「貨幣」，也包括推出的各種所謂「穩定幣」。這些「貨幣」本身已經成為一個投機性工具，市場出現了這種情況，也存在威脅金融安全和社會穩定潛在的風險。同時，也成為一些洗錢和非法經濟活動的支付工具。一些商業機構所謂的「穩定幣」，特別是全球性的「穩定幣」，有可能會給國際貨幣體系、支付清算體系等帶來風險和挑戰，央行對這個問題還是比較擔心的，所以央行採取了一些措施。

針對私人數字貨幣，它是不是作為貨幣信貸存在，央行還在觀測和研究。同時，央行要大力推進央行數字貨幣，央行數字貨幣也可以分為兩種，一種是批發型央行貨幣，主要是面向商業銀行等機構類主體發行，多用於大額結算，另一種是零售型央行貨幣，主要是面向公眾發行，可以用於日常交易。

范一飛指出，目前社會各界對批發型央行數字貨幣影響基本上已形成一些共識。大多數研究認為，批發型央行數字貨幣不會對現有金融體系帶來影響。對零售型央行數字貨幣的認識分歧是比較大的，零售型央行數字貨幣會不會引發金融脱媒、會不會削弱貨幣政策、會不會加劇銀行擠提等，爭論比較集中。央行對這些問題也高度關注。

目前央行正在試點過程之中，這些數字人民幣究竟對貨幣體系、貨幣政策、金融穩定帶來哪些影響，央行始終高度關注，央行也努力通過業務、技術和政策設計，確保數字人民幣體系對這些宏觀方面的影響降到最低。

央行有信心把這項工作繼續擴大試點面，加大試點範圍。央行主要是白名單邀請方式，范一飛稱，據他所知，白名單用户已達1,000萬，他希望大家有機會也可以嘗試使用。北京冬奧會場景是下一步試點的重點領域，在這個過程中，在座的各位可能會享受到這樣的一些便利。大家在使用中有什麼問題，也可以向央行反映，央行會及時作出調整。如果影響比較大的話，會作些調節。